«Муж подарил аппарат для маникюра». Жительницы деревень под Слуцком рассказали, как ухаживают за собой и сколько на это тратят

Международный день сельских женщин отмечается 15 октября. Накануне этого праздника «Кур'ер» поговорил с сельчанками о том, как они ухаживают за внешностью, следят ли за модой и правильным питанием.

У троих жительниц деревень под Слуцком — Татьяны, Валентины и Елены — много общего. Они имеют довольно скромные доходы, живут в частных домах, держат подсобное хозяйство. Трудятся, заботятся о семье, воспитывают детей. Но, несмотря на огромную загруженность, эти женщины отлично выглядят. Вот что они рассказали о себе.

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«Муж делает комплименты»

замужем, мать двоих сыновей 16 и 17 лет; работает поваром в ПСХ «Наша Нива»: «Считаю, что следить за внешностью не так уж трудно. На уход за собой в день уходит не больше часа, обычно вечером.

На посещение салона не хватает времени, поэтому причёски и маникюр делаю себе сама. У косметолога бываю только несколько раз в году. В остальное время пользуюсь кремами для лица и рук, в основном — белорусских производителей.

На средства для ухода за собой трачу до 50 рублей в месяц. По семейному бюджету это не бьёт.

Питание специально не подбираю, наверное, потому, что фигуре ничего не грозит. Утром обычно пью кофе, в обед — перекус, вечером — полноценный ужин. Физической активности мне хватает на работе, да ещё на велосипеде езжу.

Что в моде, смотрю в интернете. Но особого стиля в одежде у меня нет. Просто надеваю то, что нравится. Но муж и дети делают комплименты, как хорошо я выгляжу".

«Седина меня не портит»

замужем, мать двух взрослых дочерей, есть внук, ухаживает за пожилой мамой; работает учителем в ГУО «Бокшицкая средняя школа»: «На себя трачу минимум времени. 20 минут утром, чтобы нанести макияж, уложить волосы. Минут 10 вечером: снимаю макияж, наношу тоник и крем на лицо. Спасибо мужу, что подарил аппарат для маникюра. Обновляю ногти примерно раз в три недели.

Волосы не крашу, седина меня не портит. Укладку делаю сама, переняла навыки у мастера, а стрижёт племянница Екатерина.

Кремы использую разные. Слежу, чтобы подходили по возрасту и типу кожи. А ещё мне дарит косметику дочь Любовь. Она в этом деле настоящий эксперт.

Одежду не только покупаю, но и шью сама. Комбинирую вещи, чтобы составить образ. Не могу долго ходить в одном и том же. Делаю украшения, экспериментирую с платками, шарфами. Считаю, что одежда должна соответствовать статусу, возрасту и месту.

За питанием не слежу, но стараюсь не переедать и не голодать. Люблю рыбу, мясо, овощные салаты, не могу без сладкого. Физкультурой не занимаюсь. Ритм жизни такой: не хожу медленно, делаю много работы в доме, во дворе, на огороде. Мышцы в тонусе.

Никогда не считала себя красавицей, а раньше хотелось ею быть. С возрастом отношение к этой проблеме изменилось. Комплименты не раз звучали в мой адрес. И не только от близких, но и от совершенно незнакомых людей".

«На уход за лицом трачу полчаса в день»

, замужем, мама взрослых сына и дочери, есть внучка-школьница; занимается домашним хозяйством; живёт в Заполье: «Я стараюсь выглядеть хорошо, несмотря на то, что живу в селе и занимаюсь домашней работой. Регулярно бываю в парикмахерской, делаю стрижку, но укладываю волосы, конечно, сама. Маникюр делает мастер.

Ежедневно ухаживаю за лицом, трачу на это полчаса в день: умыться, нанести крем, когда надо — косметику.

Что касается одежды, то считаю, что у меня есть свой стиль, манера одеваться. Слежу, что носят в сезоне. Стараюсь в какой-то степени соответствовать современным направлениям. Всё зависит от образа, который уместен в разных ситуациях. Кроме того, при выборе одежды учитываю свой возраст.

За питанием не всегда слежу, как получается. Время от времени делаю специальные упражнения для разных частей тела и мышц, чтобы физическая активность не была однообразной. Считаю, что выглядеть хорошо можно независимо от того, где живёшь.

На уход за собой трачу до 100 рублей в месяц".

Результаты опроса



Чтобы составить общее представление, как сельские женщины относятся к уходу за собой и внешнему виду, «Кур'ер» задал вопросы о красоте 15 жительницам деревень. Вот какие получились результаты.

Сколько времени в день тратите за уход за собой? До часа — 60%. До получаса — 40%.

2. Пользуетесь ли услугами парикмахера? Стригусь сама — 20%. Стрижку делаю в парикмахерской, укладываю сама — 80%.

3. Делаете ли маникюр? Сама делаю маникюр — 40%, делает мастер — 20%, просто подрезаю ногти — 40%.

4. Как следите за лицом? Наношу крем ежедневно — 60%. Наношу крем время от времени — 20%. Посещаю косметолога — 20%.

5. Следите ли за модой? У меня есть свой стиль — 100%.

6. Следите ли за своим питанием? Да — 20%. Стараюсь — 20%. Не всегда — 20%. Не слежу — 40%.

7. Занимаетесь ли специальными физическими упражнениями? Да — 20%. Время от времени — 40%. Нет — 40%.