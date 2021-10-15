В четверг, 14 октября, сотрудники редакции и партнёры конкурса историй про мам от «Кур'ера» поздравили Валентину Корхову, Татьяну Будкевич и Татьяну Корзун.

Мамы — победительницы конкурса — получили подарки от организаторов конкурса. Посмотрите, как это было.

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РАНЕЕ. За что случчане благодарны своим мамам. Истории читателей «Кур'ера»

Партнёры конкурса

Магазин товаров для праздника «Позитив»

В продаже большой ассортимент воздушных шаров, сувениров, товаров для праздника. Доставка по городу и району работает круглосуточно.

Телефон: +37 529 749 90 42

Адрес магазина: г. Слуцк, улица М. Богдановича, 42 (в здании магазина «Евроопт»).

Instagram — здесь.

2. Шоколадные конфеты ручной работы chocohappy_slutsk

Шоколадные конфеты ручной работы. Для их создания используется качественный шоколад. Во время заказа вы можете сами выбрать начинку и дизайн на свой вкус. Это отличный подарок на любое торжество.

Телефон: +375 29 757 94 13.

Instagram — здесь.

3. Магазин женской одежды «Тиона»

Одежда с доставкой по всей Беларуси. Время работы — с 10:00 до 20:00.

Телефон: +375 33 665 60 44.

Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1 в ТЦ «Европарк» (1-й этаж).

Instagram — здесь.

4. Цветы, букеты Kvetki

В продаже цветы, букеты. Оплатить покупку можно и онлайн. Работает доставка по городу. Торговые павильоны находятся на цветочном рынке — № 10, 11, 13.