Жительница Слуцка жаловалась на то, как высаживают пассажиров городских автобусов на вокзале. Как решили проблему

Теперь пассажиров на конечной остановке «Вокзал» высаживают не на разворотной площадке, а подъезжают к бордюру, пишет «Слуцкі край».

На территории разворотной площадки автовокзала частично провели ямочный ремонт. Капремонт территории планируют провести до 1 декабря. КОНТЕКСТ. В начале октября в редакцию обратилась читательница «Кур'ера» с инвалидностью. Она рассказала про неудобства, которые испытывает каждый раз, когда выходит из автобуса, высаживающего пассажиров на конечной остановке на вокзале. Мы связались с автопарком № 2, который осуществляет пассажирские перевозки по Слуцку, чтобы узнать, что не так. Подробнее об этом можно прочитать здесь.