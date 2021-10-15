В Гомеле мать выбросила новорождённого ребёнка в выгребную яму общественного туалета

В гомельском пункте приёма стеклотары в выгребной яме общественного туалета спасатели нашли новорождённого ребёнка. Об этом сообщает Гомельское управление МЧС.

Инцидент произошёл 15 октября около 10 утра. Безработная женщина 1995 года рождения после родов оставила ребёнка в выгребной яме туалета и скрылась.

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Александр Сабодаш, начальник караула пожарной аварийно-спасательной части № 11 Гомельского района, подбежал к месту, указанному работницами «Пункт приёма стеклотары» и прыгнул в яму.

«Я в первые секунды и не разобрался, что это ребёнок. Затем услышал очень слабый плач малыша. В этот же момент крикнул спасателям, чтобы снимали куртки боевой одежды, и, не дожидаясь коллег, прыгнул за новорождённым в яму. Достал его и передал пожарному Андрею Бадюкову, который сразу же закутал мальчика в куртку и полотенца, которые принесли работницы пункта. В этот же момент прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые забрали ребёнка», — рассказывает работник МЧС. Новорождённого мальчика доставили в больницу. Говорят, что его состояние тяжёлое.

На месте работают следователи, они выясняют обстоятельства произошедшего.

Мать ребёнка уже найдена. Она госпитализирована в медучреждение, с ней работают психологи.