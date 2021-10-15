ФРГ предложила расширить санкции против властей Беларуси из-за мигрантов. Новый пакет должны принять в ноябре

Правительство ФРГ предложило ЕС расширить санкции против властей Беларуси с целью не допустить перевозки нелегальных мигрантов в Европу. Об этом заявила в пятницу на брифинге Андреа Зассе, представитель МИД Германии, пишет ТАСС.

«Что касается ситуации на польско-белорусской границе, мы находимся в тесном контакте с институтами ЕС и членами Евросоюза и мы постоянно изучаем, как можем применить имеющиеся у нас средства, в том числе санкции, чтобы добиться изменения действий со стороны Минска», — сказала она. Зассе напомнила, что ЕС ранее ввёл санкции против властей Беларуси. «На наш взгляд, они оказывают своё воздействие», — считают в МИД.

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«К тому же правительство ФРГ предложило расширить санкционный режим ЕС в отношении Беларуси с целью целенаправленного противодействия контрабанде людей политического использования мигрантов», — сообщила Зассе.

Представитель МИД Германии также рассказала, что власти Ирака приостановили прямые рейсы в Минск после предупреждения о последствиях содействия перевозке нелегальных мигрантов.

«Действия Беларуси направлены не только против отдельных государств — Польши или Литвы, — но против всего ЕС. Мы, разумеется, говорим со странами происхождения и транзита мигрантов, чтобы ясно дать понять, что помощь в контрабанде неприемлема и что ЕС не оставит это без последствий», — заявила Зассе.

По данным федеральной полиции ФРГ, с начала августа через Беларусь в Германию прибыли более 4,3 тыс. нелегальных мигрантов.

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