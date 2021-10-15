ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Ислочь». Прогноз на матч

В субботу, 16 октября, в рамках 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу ФК «Слуцк» сыграет на выезде против ФК «Ислочь» (Минский район). Стартовый свисток для команд и болельщиков прозву­чит в 13.00. Матч пройдёт на стадионе «Городской» (Молодечно).

Традиционно накануне матча «Кур'ер» делает свой прогноз на игру.

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ФК «Ислочь». Команда на сегод­няш­ний день располагается ровно в середине турнирной таблицы — на восьмом месте. «Ислочь» не претендует на медали, и до «зоны вылета» команде далеко. Самое крупное поражение в текущем чемпионате футболисты потерпели в 19-м туре, где проиграли брестскому «Руху» со счётом 1:7. Самый крупный выигрыш команда одержала в прошлом туре в матче с «Витебском», выиграв в гостях со счётом 4:0. Самым лучшим бомбардиром команды традиционно является нападающий Дмитрий Комаровский, который огорчал соперников 8 раз. Он же забивал и в матче со «Слуцком» в первом круге чемпионата.

В международной паузе, из-за которой была пропущена прошедшая неделя, футболисты «Ислочи» провели контрольный спарринг в рамках товарищеского матча с борисовским БАТЭ. Борисовчане одержали победу со счётом 2:1.

ФК «Слуцк». Случчане после домашней победы над «Энергетиком» (2:0) оторвались от наступающей на пятки мозырской «Славии» на четыре балла. Теперь главная задача перед случчанами — не растерять это преимущество, а лучше — увеличить его. Хотя календарь будущих игр у нашей команды сложный. «Слуцку» предстоит сыграть с «Рухом» и солигорским «Шахтёром». Обе команды претендуют на медали в чемпионате.

Что касается личных встреч между «Ислочью» и «Слуцком», то из 16 игр, включая товарищеские матчи, команды играли вничью всего дважды. В остальных играх победитель был выявлен. Да и в последние два сезона игры с «Ислочью» у случчан получаются, несмотря на то, что соперник — достаточно крепкий клуб.

В пяти последних сыгранных играх четыре раза побеждали случчане. А один раз, в товарищеском матче, была ничья. Последний же матч, в первом круге, завершился домашней победой случчан — 2:1. По ходу игры «Слуцк» вёл в счёте 2:0 и пропустил мяч в свои ворота за десять минут до финального свистка.

Ожидание от матча. В целом игры между «Слуцком» и «Ислочью» всегда получаются результативными. Команды ни разу не разошлись с нулевым счётом. Прогноз «Кур'ера» на матч — тотал больше 2.