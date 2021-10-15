Эхо недели: нерадостные прогнозы по COVID-19, новый гендиректор Слуцкого сыродельного комбината и День матери

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На этой неделе на Слуцком сыродельном комбинате назначили нового гендиректора. Слуцкие эпидемиологи предупредили, что в будущем декабре ожидаются «очень большие цифры» по ковиду. А случчане и «Кур'ер» между тем поздравили мам с праздником.

В городе и районе

  • В среду на Слуцком сыродельном комбинате назначили нового гендиректора. Им стал Александр Герасимёнок. До этого он занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам.
  • На Косом мосту в Слуцке установили клумбы с цветами и повесили дорожный знак «Движение грузовых автомобилей запрещено».
Загадка разгадана: для чего поставили клумбы на Косом мосту в Слуцке. Фотофакт
Фото: Алесь Достанко
  • На тротуарах вдоль улицы Гагарина в Слуцке на этой неделе делали плавные спуски для людей с колясками и велосипедистов.
  • В Слуцке на улице Зелёной благоустраивают универсальную площадку.
  • ИП со Слуцкого рынка не знают, «работать или закрываться». Проблема не столько в том, что их обязывают рассчитывать покупателей через кассы, сколько в валютных операциях и закупках по «безналу». Мы разбирались в этом.

Коронавирус

В Слуцком районе каждый день растёт заболеваемость COVID-19. Главный санитарный врач предупредил: «В декабре мы выйдем на очень большие цифры». Центр гигиены и эпидемиологии призывает вакцинироваться и соблюдать меры предосторожности.

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В отличие от вакцинации, ревакцинацию (для уже привитых) в Слуцкой ЦРБ пока не проводят.

С 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах в Беларуси стало обязательным для всех. «Кур'ер» посмотрел, как жители города соблюдают новые требования.

Дети, кондуктор и единичные взрослые без масок. Как жители Слуцка соблюдают новый режим в общественных местах и в автобусах (фото)
Фото: Ольга Паздерина
На прошедших выходных в Слуцке специалисты санслужбы начали мониторить городские автобусы, объекты торговли и общепита, аптеки и другие общественные места. Пока штрафуют только должностных лиц, а с простыми людьми проводят разъяснительную работу. Но рассматривается и введение ответственности для граждан.

Также эксперт объяснила, как и кто должен носить маски в школах Слуцка.

День матери

В четверг случчане отмечали День матери. Работники ГУО «Ясли-сад № 9 города Слуцка» решили в этот праздник поднять настроение мамам своих воспитанников с самого утра и устроили им сюрприз во дворе.

«Мама, я тебя люблю». Мам, которые приводили детей в детский сад №9 Слуцка, во дворе ждал сюрприз (фото)
Фото: Олеся Белая
Александр Бранкевич вышел в город и узнал у случчан, что они думают об этом празднике и как планируют его отмечать.

Читатели «Кур'ера» поделились фотографиями своих мам в молодости и рассказали, за что благодарны.

А в 11-м городке в честь праздника многодетные мамы района посадили памятную аллею в 25 туй.

Люди

«Внук захотел, чтобы про дедушкин талант узнали». Какие затеи из дерева придумал фермер в деревне под Слуцком
Михаил Бабешко с внуком. Фото прислано героем публикации
Случчанин Михаил Бабешко занимается фермерским хозяйством в деревне Хиноловка. А в свободное время обустраивает территорию. Клиенты фермеров ходят по участку как на экскурсии.

Экономика

В Беларуси проиндексировали минимальную зарплату и пособие по безработице. Причина: инфляция в сентябре превысила пятипроцентный порог к январю.

Госконтроль выяснил, что в отдельных аптеках Слуцка цена на анальгин была завышена на 17,7%, на грипполек — на 17,6%, на лансазол — на 18,3%.

Происшествия

На выходных рядом с аптекой № 80 в Слуцке произошла авария. Водитель «скорой» на служебной ГАЗели въехал в другое авто. Алкотест показал в крови водителя 3,9 и 4,0 промилле алкоголя.

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Фото: Александра Шагойко
А Светлана Правдинская привезла репортаж из велопоездки в Прощицы.
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В пятницу, 15 октября, отмечается Международный день сельских женщин. «Кур'ер» поговорил с сельчанками о том, как они ухаживают за внешностью, следят ли за модой и правильным питанием.
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Фото предоставлено Татьяной