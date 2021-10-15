В Бобруйске мать оставила трёхлетнюю дочь с сожителем, а тот её избил до смерти

В Бобруйске 27-летняя женщина ушла утром на работу и оставила трёхлетнюю дочь с 30-летним сожителем. Когда женщина вернулась домой, ребёнок спал. Ночью девочка стала задыхаться, мать вызвала медиков и, когда те подъехали к дому, на руках вынесла малышку к врачам. Реанимировали девочку прямо возле подъезда, но спасти её не удалось — она скончалась в машине скорой помощи, сообщает СК.

При проведении судебно-медицинской экспертизы предварительно установлено, что смерть девочки наступила от многочисленных травм головы и тела. Сожитель дал признательные показания. Мужчине предъявлено обвинение по п. 2, 6 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) УК РБ. Его заключили под стражу.