В Слуцком районе МАЗ врезался в дерево. Водитель в больнице

13 октября возле деревни Калита Слуцкого района произошла авария — грузовик МАЗ с полуприцепом протаранил придорожное дерево. Пострадал 49-летний водитель. Его с травмами доставили в больницу, пишет МЛЫН.BY.

ДТП случилось на 330 километре автодороги Кричев — Бобруйск — Ивацевичи, недалеко от деревни Калита Слуцкого района. Грузовиком управлял житель Старых Дорог 1972 года рождения. Он ехал со стороны Слуцка в направлении своего города и не учёл погодные и дорожные условия. Мужчина не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в придорожное дерево.

Реклама

В результате аварии водитель получил закрытый перелом костей левого предплечья, перелом рёбер слева и ушиб грудной клетки. Его госпитализировали для стационарного лечения.