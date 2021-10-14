В Слуцке в 11-м городке в честь многодетных матерей заложили памятную аллею. Фото

В Слуцке ко Дню матери появился новый объект инфраструктуры. Как пишет «Беларусь сегодня», 25 туй своими руками посадили многодетные мамы района.

— Это место очень символичное, ведь совсем рядом пару лет назад высадили сквер семейных деревьев, — рассказывает многодетная мама из Слуцка Наташа Бартош. — Мне безумно приятно было высадить новое дерево на белорусской земле, ведь я сама родом из Казахстана. Переехала в Беларусь вслед за мужем и хочу сказать, что здесь необычайные люди: добрые, отзывчивые. А порядок и спокойствие в Беларуси никого не оставит равнодушным. Что уж говорить, хоть и не белоруска, но государство поддержало как родную: родив пятерых детей, получала всяческую поддержку от государства, в том числе и материальную. А ещё у нас есть своя квартира и дом. Что ещё хотеть!

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Аллея в честь многодетных матерей появилась возле здания районного центра народного творчества. Туи для посадки предоставил Слуцкий лесхоз из собственного питомника.

К слову, в районе сегодня проживает более 1170 многодетных семей, в которых воспитываются более 3700 детей. Около сотни родителей имеют пять и более детей.

— Администрация района поддерживает такие семьи. Последние годы можно и назвать «бумом» строительства жилья для многодетных. Поручение главы государства о том, что многодетная семья не должна стоять в очереди на улучшение жилищных условий более года, мы выполнили два года назад. За 2020-й около 230 семей получили жильё, сегодня на учёте осталось ещё 320 семей, — рассказал Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома.

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