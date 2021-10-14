В Беларуси утверждён единый день голосования

Закон о введении в Беларуси единого дня голосования подписал Александр Лукашенко, сообщает Sputnik. Документ 14 октября опубликовал Национальный правовой интернет-портал Республики Беларусь.

Законопроект о соответствующих поправках в Конституцию белорусский парламент принял 4 октября. Поправки вступят в силу 24 октября: через 10 дней после официального опубликования.

Реклама

Теперь в Основном законе страны появилась статья 147, гласящая, что местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день голосования.

Кроме того, статья 67 дополнилась частью: «Выборы депутатов проводятся в единый день голосования».

Ранее в Беларуси было предложено установить единый день голосования на выборах депутатов всех уровней. Выборы в местные Советы депутатов должны были состояться в 2022 году, однако полномочия местных депутатов будут продлены на один год. Поэтому выборы пройдут в 2023 году — вместе с выборами в Национальное собрание (парламент).

Ранее: Палата представителей приняла закон об изменении Конституции