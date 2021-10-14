Универмаг «Слуцк» приглашает! Много новых товаров: ковры, посуда, газовые плиты, одежда и косметика. 15 октября у нас «Черная пятница»

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На этой неделе в универмаге «Слуцк» большое поступление товаров. Свою покупку найдет каждый!

  • Ковры Бреста всегда пользуются спросом у наших покупателей! Большое поступление — разные расцветки, форма и размеры в секции «Товары для уюта»

  • В секции «Посуда» универмага «Слуцк» поступление изделий из хрусталя и стекла «Неман»: бокалы, фужеры, вазы для цветов, вазы для конфет и фруктов, графины, кувшины и многое другое.

  • Газовые плиты и воздухоочистители «Гефест» предлагает секция «Электротовары». Обновленный ассортимент.

  • В секции «Парфюмерия» поступление ухаживающей косметики «Витекс».

  • Новые модели мужских и женских утепленных курток предлагают секции «Женская одежда» и «Мужская одежда». Есть большие размеры!

  • Поступление чулочно-носочных изделий

15 октября «Черная пятница» — на товары действуют скидки! Приглашаем за покупками!

  • УНИВЕРМАГ «СЛУЦК» С 9.00 ДО 20.00
  • «МАРК ФОРМЭЛЬ» С 10.00 ДО 19.00 (Ленина, 191)
  • «ДОМ МЕБЕЛИ» С 10.00 ДО 19.00 (Копыльская, 33)
  • «ДОМ ТОРГОВЛИ» С 10.00 ДО 19.00 (Ленина, 138)
  • «ВСЕ ДЛЯ ДОМА» С 10.00 ДО 19.00 (Ленина, 133А)
  • «ДОМ ОБУВИ» С 9.00 ДО 16.00 (Рынок)

Изображения носят иллюстративный характер

КУП «Универмаг Слуцк» УНП 600 154 568