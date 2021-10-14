В МАРТ пояснили, почему рванули цены на мясо, овощи и топливо

Рост цен на продукты питания обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
По оценке ведомства, на увеличение годового прироста индекса потребительских цен основное влияние оказало удорожание мяса и мясопродуктов, плодоовощной продукции. Всё это происходило на фоне повышения цены на автомобильное топливо, а также повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги высшего образования.
«Годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре 2021 года сохранился на уровне свыше 30%, в Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 10,2%», — такие данные приводит МАРТ.
В годовом выражении отмечается ускорение прироста цен
- на товары сегмента плодоовощной продукции до 14,2% (6,8% в августе 2021 года),
- кондитерские изделия — до 15% (13,3%),
- мясо и мясопродукты — до 13,8% (10,9%),
- молоко и молочные продукты — до 7% (6,3%),
- синтетические моющие средства — до 9,5% (5,9%).
В сентябре по сравнению с августом текущего года фиксируется прирост цен
- на мясо и мясопродукты на 3,9%,
- фрукты и овощи на 5,5% и 10,6%,
- а также одежду.
Росли цены на табачные изделия (1,1%), водку (0,4%), а также плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (горячее водоснабжение — на 9,5%).
Из-за увеличения мировых котировок на нефть цена на автомобильное топливо в Беларуси за месяц повысилась почти на 2%.