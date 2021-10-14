В МАРТ пояснили, почему рванули цены на мясо, овощи и топливо

Рост цен на продукты питания обусловлен сохранением негативных тенденций на внешних рынках. Об этом сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

По оценке ведомства, на увеличение годового прироста индекса потребительских цен основное влияние оказало удорожание мяса и мясопродуктов, плодоовощной продукции. Всё это происходило на фоне повышения цены на автомобильное топливо, а также повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и услуги высшего образования.

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«Годовой прирост мировых цен на продовольствие в сентябре 2021 года сохранился на уровне свыше 30%, в Российской Федерации продукты питания за год подорожали на 10,2%», — такие данные приводит МАРТ.

В годовом выражении отмечается ускорение прироста цен

на товары сегмента плодоовощной продукции до 14,2% (6,8% в августе 2021 года),

кондитерские изделия — до 15% (13,3%),

мясо и мясопродукты — до 13,8% (10,9%),

молоко и молочные продукты — до 7% (6,3%),

синтетические моющие средства — до 9,5% (5,9%).

В сентябре по сравнению с августом текущего года фиксируется прирост цен

на мясо и мясопродукты на 3,9%,

фрукты и овощи на 5,5% и 10,6%,

а также одежду.

Росли цены на табачные изделия (1,1%), водку (0,4%), а также плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (горячее водоснабжение — на 9,5%).

Из-за увеличения мировых котировок на нефть цена на автомобильное топливо в Беларуси за месяц повысилась почти на 2%.