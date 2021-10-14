На Слуцком рынке за осенние грибы зелёнки просят 10 рублей за 5-литровое ведро, на опята цена ниже — 7 рублей. Пучок алой спелой калины стоит 1 рубль. За 5 рублей можно купить килограмм лимонов или фиалку в горшке. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов четверга, 14 октября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 5 рублей за 1 килограмм

Брокколи — 5 рублей за 1 килограмм

Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей — за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

Арбуз — 2 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм

Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 1,5−2 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм

Виноград — 4 рубля за 1 килограмм

Лимоны — 4,8−5 рублей за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (местная) — 2 рубля за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Ягоды

Малина — 2,5 рубля за 0,5 литра

Клюква — 6 рублей за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов

Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров.

Саженцы

Яблоня — 12 рублей

Груша — 12 рублей

Айва — 10 рублей

Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст

Клубника разная — от 1 до 3 рублей

Хризантема — 3−5 рублей за 1 куст

Роза — 6 рублей за 1 куст

Безвременник цветок — 3 рубля за 1 луковицу с цветком

Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.

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