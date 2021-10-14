На Слуцком рынке за осенние грибы зелёнки просят 10 рублей за 5-литровое ведро, на опята цена ниже — 7 рублей. Пучок алой спелой калины стоит 1 рубль. За 5 рублей можно купить килограмм лимонов или фиалку в горшке. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов четверга, 14 октября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 5 рублей за 1 килограмм
- Брокколи — 5 рублей за 1 килограмм
- Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм
- Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм
- Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
- Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
- Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей — за 1 килограмм
- Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.
Фрукты
- Арбуз — 2 рубля за 1 килограмм
- Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
- Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм
- Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
- Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм
- Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм
- Персик — 6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние — 1,5−2 рубля за 1 килограмм
- Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
- Виноград — 4 рубля за 1 килограмм
- Лимоны — 4,8−5 рублей за 1 килограмм
- Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Слива (местная) — 2 рубля за 1 килограмм
- Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Финики — 5 рублей за 1 килограмм
- Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм.
Ягоды
- Малина — 2,5 рубля за 0,5 литра
- Клюква — 6 рублей за 1 литр
- Шиповник — 5 рублей за 5 литров
- Боярышник — 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов
- Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров.
Саженцы
- Яблоня — 12 рублей
- Груша — 12 рублей
- Айва — 10 рублей
- Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст
- Клубника разная — от 1 до 3 рублей
- Хризантема — 3−5 рублей за 1 куст
- Роза — 6 рублей за 1 куст
- Безвременник цветок — 3 рубля за 1 луковицу с цветком
- Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.
Разное
- Дайкон — 2 рубля за 1 килограмм
- Редька — 1 рубль за 1 штуку среднего размера
- Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
- Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
- Капуста квашеная — 4 рубля за 1 литр
- Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
- Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
- Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
- Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
- Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
- Зелень базилик — 1 рубль за 1 пучок
- Орех грецкий — 6,5 рубля за 1 килограмм
- Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
- Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 200-граммовый стакан
- Заштырин — 2 рубля за 1 пучок
- Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
- Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
- Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
- Бергамот — 1 рубль за 1 пучок
- Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.