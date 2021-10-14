На Слуцком рынке за осенние грибы зелёнки просят 10 рублей за 5-литровое ведро, на опята цена ниже — 7 рублей. Пучок алой спелой калины стоит 1 рубль. За 5 рублей можно купить килограмм лимонов или фиалку в горшке. Перечень цен на овощи, фрукты, рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 10 часов четверга, 14 октября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 5 рублей за 1 килограмм
  • Брокколи — 5 рублей за 1 килограмм
  • Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм
  • Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
  • Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей — за 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

  • Арбуз — 2 рубля за 1 килограмм
  • Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм
  • Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 1,5−2 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
  • Виноград — 4 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны — 4,8−5 рублей за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Слива (местная) — 2 рубля за 1 килограмм
  • Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Финики — 5 рублей за 1 килограмм
  • Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Ягоды

  • Малина — 2,5 рубля за 0,5 литра
  • Клюква — 6 рублей за 1 литр
  • Шиповник — 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник — 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов
  • Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров.

Саженцы

  • Яблоня — 12 рублей
  • Груша — 12 рублей
  • Айва — 10 рублей
  • Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст
  • Клубника разная — от 1 до 3 рублей
  • Хризантема — 3−5 рублей за 1 куст
  • Роза — 6 рублей за 1 куст
  • Безвременник цветок — 3 рубля за 1 луковицу с цветком
  • Туя — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.

Разное

  • Дайкон — 2 рубля за 1 килограмм
  • Редька — 1 рубль за 1 штуку среднего размера
  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная — 4 рубля за 1 литр
  • Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Зелень базилик — 1 рубль за 1 пучок
  • Орех грецкий — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 200-граммовый стакан
  • Заштырин — 2 рубля за 1 пучок
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Бергамот — 1 рубль за 1 пучок
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов.