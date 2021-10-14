За что случчане благодарны своим мамам. Истории читателей «Кур'ера»

За сутки на конкурс историй про мам от «Кур'ера» случчанки прислали 13 писем. Организаторы отобрали три письма, мам авторов которых они поздравят сегодня, 14 октября, в День матери. Почитайте, что написали наши читатели.

«До сих пор рядом со своей мамулей чувствую себя маленькой девочкой». Письмо от Марины Корховой

«Моя мама Валентина Корхова — мой самый близкий друг. Человек с таким запасом жизненной мудрости и терпения, хоть ведром черпай, но я черпаю по чуть-чуть, в основном мудрость, потому что у мамы ещё трое внуков и терпение им нужнее.

Мама у меня в меру строгая. Снаружи. Но внутри она безгранично мягкая и добрая. Каждый день она заботилась о нас с братом и продолжает заботиться сейчас — нежно, трепетно, без остатка.

Помню, когда я была совсем малышкой, я заболела. Мама не спала всю ночь, сбивая температуру, прижимала к себе и тихонечко плакала. А я весь следующий день делала всё: пила горькие таблетки, противное тёплое молоко с мёдом, соблюдала постельный режим, чтобы мамуля больше не плакала. Она герой, который спасает и прикрывает всю жизнь.

Так отчётливо помню моменты из детства, когда мама покупала мне самые красивые наряды, делала мне причёски с бантами и я всегда чувствовала себя принцессой.

С самого рождения и по сей день у меня с мамой очень близкая связь, не только кровная, но и кармическая.

Годы пролетели, я теперь и сама мама, но до сих пор рядом со своей мамулей чувствую себя маленькой девочкой. В такой важный день, в День матери, 14.10.1966 родилась моя мамуля. Мой ангел, моя любимая, моя дорогая. 14.10.2021 у неё юбилей — 55 лет.

Будь здорова и счастлива, люблю тебя до луны и обратно, спасибо, что ты у меня есть, я самая счастливая".

«Она всегда старается быть не только мамой, но и самой надёжной подружкой». Письмо от дочери Елены

«Мою маму зовут Будкевич Татьяна Николаевна. Она очень важный человек в моей жизни. Ведь именно благодаря ей я появилась на свет, выросла и стала такой, какая есть.

Я и сама скоро стану мамой и во многом хочу перенять её опыт воспитания детей. Она всегда учила меня и мою сестру быть добрыми, вежливыми, честными. Одна из её главных фраз: «Доченьки, как бы ни было, в жизни всегда важно оставаться человеком». Именно эта фраза может описать её. Она всегда всем поможет. Отдаст всю себя тому, кто нуждается в поддержке, даже если это будет в ущерб собственным интересам. За это я её очень уважаю. Ведь в нашем мире порой и не хватает именно таких людей: простых, готовых выслушать и помочь.

И ведь никто не поймёт своего ребёнка лучше, чем мама. Она будет всегда переживать за нас, своих дочерей, которые уже несколько лет живут вдали от дома, хоть и знает, что всё хорошо. Они с папой всегда показывали нам достойный пример. Пример трудолюбивых людей, прекрасных родителей, любящих супругов.

Она всегда старается быть не только мамой, но и самой надёжной, верной подружкой, с которой можно обсудить всё на свете, которая даст нужный, мудрый совет. И мне так важно, чтобы она меньше волновалась за меня, а чаще улыбалась. Моя самая родная, любимая и единственная мама на свете!"

«Маме стоило наше счастливое детство неимоверных усилий и трудов». Письмо от Натальи Тупик (Корзун)

«Наша мама Корзун Татьяна Ивановна — самый светлый человечек в жизни трёх её дочерей. Мы родились и выросли в СССР. И сейчас мы понимаем, что маме стоило наше счастливое детство неимоверных усилий и трудов. Мама была сиротой с 3 лет, и пусть растила её бабушка, но… это не мама. Наверное, именно поэтому она очень старалась нам подарить всю свою любовь и дать по возможности лучшее.

А для этого ей приходилось работать на двух работах, а поздними вечерами шить нам одежду, вязать модные шапочки, а карнавальным костюмам не было равных. Не имея денег купить нам модные наряды, а нас было три девочки, она вышивала нам сумасшедшей красоты розы на белых майках и делала аппликации на сшитых юбочках.

Мама пекла каждые выходные, а во время каникул почти каждый день. Это были вкуснейшие пончики, печенье и куча разных вкусностей. Их аромат я помню и теперь. Хотя и сейчас мама балует, только уже не нас, а внуков и правнуков.

Мама научила и нас вкусно готовить (из ничего сделать что-то), научила ценить и уважать труд, потому что не место красит человека, а человек место. Именно тогда, в детстве, мы научились рисовать и делать поделки, а сейчас всегда участвуем в конкурсах детсада и школы.

Мамочке сейчас 71. Она работает, помогает с внуками и правнуками, и, конечно же, никто не даёт ей её возраст. Спасибо ей за её любовь. За то, что никогда не опускала руки и научила этому нас. Она заслуживает поздравления".