За что случчане благодарны своим мамам. Истории читателей «Кур'ера»

За сутки на конкурс историй про мам от «Кур'ера» случчанки прислали 13 писем. Организаторы отобрали три письма, мам авторов которых они поздравят сегодня, 14 октября, в День матери. Почитайте, что написали наши читатели.
«До сих пор рядом со своей мамулей чувствую себя маленькой девочкой». Письмо от Марины Корховой
«Моя мама Валентина Корхова — мой самый близкий друг. Человек с таким запасом жизненной мудрости и терпения, хоть ведром черпай, но я черпаю по чуть-чуть, в основном мудрость, потому что у мамы ещё трое внуков и терпение им нужнее.
Мама у меня в меру строгая. Снаружи. Но внутри она безгранично мягкая и добрая. Каждый день она заботилась о нас с братом и продолжает заботиться сейчас — нежно, трепетно, без остатка.
Помню, когда я была совсем малышкой, я заболела. Мама не спала всю ночь, сбивая температуру, прижимала к себе и тихонечко плакала. А я весь следующий день делала всё: пила горькие таблетки, противное тёплое молоко с мёдом, соблюдала постельный режим, чтобы мамуля больше не плакала. Она герой, который спасает и прикрывает всю жизнь.
Так отчётливо помню моменты из детства, когда мама покупала мне самые красивые наряды, делала мне причёски с бантами и я всегда чувствовала себя принцессой.
С самого рождения и по сей день у меня с мамой очень близкая связь, не только кровная, но и кармическая.
Годы пролетели, я теперь и сама мама, но до сих пор рядом со своей мамулей чувствую себя маленькой девочкой. В такой важный день, в День матери,
Будь здорова и счастлива, люблю тебя до луны и обратно, спасибо, что ты у меня есть, я самая счастливая".
«Она всегда старается быть не только мамой, но и самой надёжной подружкой». Письмо от дочери Елены
«Мою маму зовут Будкевич Татьяна Николаевна. Она очень важный человек в моей жизни. Ведь именно благодаря ей я появилась на свет, выросла и стала такой, какая есть.
Я и сама скоро стану мамой и во многом хочу перенять её опыт воспитания детей. Она всегда учила меня и мою сестру быть добрыми, вежливыми, честными. Одна из её главных фраз: «Доченьки, как бы ни было, в жизни всегда важно оставаться человеком». Именно эта фраза может описать её. Она всегда всем поможет. Отдаст всю себя тому, кто нуждается в поддержке, даже если это будет в ущерб собственным интересам. За это я её очень уважаю. Ведь в нашем мире порой и не хватает именно таких людей: простых, готовых выслушать и помочь.
И ведь никто не поймёт своего ребёнка лучше, чем мама. Она будет всегда переживать за нас, своих дочерей, которые уже несколько лет живут вдали от дома, хоть и знает, что всё хорошо. Они с папой всегда показывали нам достойный пример. Пример трудолюбивых людей, прекрасных родителей, любящих супругов.
Она всегда старается быть не только мамой, но и самой надёжной, верной подружкой, с которой можно обсудить всё на свете, которая даст нужный, мудрый совет. И мне так важно, чтобы она меньше волновалась за меня, а чаще улыбалась. Моя самая родная, любимая и единственная мама на свете!"
«Маме стоило наше счастливое детство неимоверных усилий и трудов». Письмо от Натальи Тупик (Корзун)
«Наша мама Корзун Татьяна Ивановна — самый светлый человечек в жизни трёх её дочерей. Мы родились и выросли в СССР. И сейчас мы понимаем, что маме стоило наше счастливое детство неимоверных усилий и трудов. Мама была сиротой с 3 лет, и пусть растила её бабушка, но… это не мама. Наверное, именно поэтому она очень старалась нам подарить всю свою любовь и дать по возможности лучшее.
А для этого ей приходилось работать на двух работах, а поздними вечерами шить нам одежду, вязать модные шапочки, а карнавальным костюмам не было равных. Не имея денег купить нам модные наряды, а нас было три девочки, она вышивала нам сумасшедшей красоты розы на белых майках и делала аппликации на сшитых юбочках.
Мама пекла каждые выходные, а во время каникул почти каждый день. Это были вкуснейшие пончики, печенье и куча разных вкусностей. Их аромат я помню и теперь. Хотя и сейчас мама балует, только уже не нас, а внуков и правнуков.
Мама научила и нас вкусно готовить (из ничего сделать что-то), научила ценить и уважать труд, потому что не место красит человека, а человек место. Именно тогда, в детстве, мы научились рисовать и делать поделки, а сейчас всегда участвуем в конкурсах детсада и школы.
Мамочке сейчас 71. Она работает, помогает с внуками и правнуками, и, конечно же, никто не даёт ей её возраст. Спасибо ей за её любовь. За то, что никогда не опускала руки и научила этому нас. Она заслуживает поздравления".
1. «Я прятала цветы за спиной, чтобы подарить их маме». Письмо от Надежды Ахраровой
«Моя мама — Бачинская Тамара Викторовна. Мама — как много она значит для каждого из нас. В преддверии праздника многие пишут слова благодарности своим мамам, говорят о своей любви, делятся приятными воспоминаниями из детства.
А я хочу сказать маме спасибо за жизнь. За то, что подарила мне возможность жить и развиваться. За то, что терпела капризы и непослушание. Спасибо тебе, мамочка, за бессонные ночи, за заботу и тепло. За твои нежные руки, за улыбку… Это бесценно!
Теперь я сама мама двух замечательных детей. И очень часто делюсь с ними своими воспоминаниями из детства.
Моя мама очень любит трудиться. Помню, ходила с ней на огород, а по дороге домой я собирала полевые цветы, прятала их за спиной, чтобы подарить их маме дома. Бумаги будет мало, чтобы рассказать все те приятные моменты, которые подарила мне мама. Просто хочется пожелать долголетия и женского счастья всем матерям на земле. С праздником вас, милые!"
2. «Я очень надеюсь, что буду похожа хоть чуть-чуть на неё». Письмо от дочки
«Ой, как мне страшно, больно, тесно, вижу что-то светлое, я дышу, кричу! Я родилась! Я боюсь! Мне страшно! И вдруг что-то такое незнакомое, но уже родное, такое долгожданное её лицо… Улыбающееся, умиляющееся лицо. И почему-то по нему текут слёзы, такие горячие. Кап-кап-кап. Ой, да это же моя мама, так вот ты какая, любимая! И мне уже не страшно, я не кричу, я с упоением впервые пробую вкус её молока и засыпаю счастливым младенческим сном. Я расту… Мама подарила мне жизнь!»
Мою маму зовут Бусел Мария, и она для меня как искусный художник, разукрасивший моё счастливое детство яркими жизнерадостными красками.
В моей памяти живут тёплые воспоминания о маминой трепетной любви и заботе. Помнятся нежный, ласковый голос, тёплые руки, которые по утрам гладят мои волосы, будят. День обещает быть хорошим. Затем мама неторопливо помогает мне одеться в школу, заплетает красивые косы, подбирает изумительные заколки под цвет платья. Мы вместе с ней завтракаем, говорим обо всём на свете. Как я счастлива в эти утренние мгновения.
Помню, как мы всей нашей семьёй ездили в парк аттракционов. Я так боялась этих высоких и страшных горок, но как же мне хотелось прокатиться. Она взяла меня за ручку и сказала: «Не бойся, я рядом! Будет весело, давай преодолеем этот страх вместе!»
С тех пор прошло достаточно много времени, чтобы наша жизнь поменялась. Я уже не та маленькая девочка, да и братик не младенец, но наша мама, она по-прежнему наш герой.
А знаете почему? Да потому, что каждый раз она прячет слёзы, боль, обиду за очень доброй и искренней улыбкой. Казалось бы, такие чувства подавить трудно, но у неё есть на это силы. Как же это возможно? Когда она всё успевает? Как у неё это получается? Мне кажется, ответы на эти вопросы я смогу узнать, когда сама стану мамой, и очень надеюсь, что буду похожа хоть чуть-чуть на неё.
Став взрослой, я смогу, как мама, приходить с работы и, несмотря на усталость, обращаться к своим детям с лучезарной улыбкой. Я буду любить, гладить, целовать, вдыхать родной запах своих деток и обязательно сделаю их счастливыми. Стану лучом солнца и буду согревать их души всю свою жизнь. Я мечтаю быть для своих детей тоже спасательным кругом. Всегда пойму, помогу и прощу.
Для меня мама — это любовь. Бескорыстная, понимающая, всепрощающая.
Какая же я счастливая, что именно ТЫ, Мария Алексеевна, моя мама. Я очень тебя люблю!"
3. «Я благодарна ей за её выбор, ведь благодаря ей я нахожусь в этом мире». Письмо от Александры Кастюкевич
«Моя мама Людмила Кастюкевич — очень душевный человек. Я ценю её за то, что она смогла стать многодетной мамой. Мамочка с самого моего зарождения дорожила мной и даже в трудных ситуациях, например, при моём рождении (я родилась на два месяца раньше), пыталась совладать со своими эмоциями и как-либо помочь мне. Я благодарна ей за её выбор, ведь благодаря ей я нахожусь в этом мире. Моя мамуля — волшебница на кухне. Она из простых продуктов может сделать потрясающие блюда, причём очень вкусные.
Когда мне было примерно 3−4 года, мама с папой решили сделать мне сюрприз и отвезти в цирк. Этот цирк находился в Минске, и для меня дорога оказалась непростой. Однако в цирке мне очень понравилось. Но вот была загвоздка в том, что из-за поездки мы простудились. По приезде мы с папой решили посмотреть мультфильмы. А наша любимая мама испекла нам «выздоровительное» печенье. Это было по-настоящему волшебно и очень вкусно".
4. «Вряд ли мама хотела есть тёртую морковь с сахаром, но что не сделаешь ради ребёнка». Письмо от Яны Баранниковой
«В День матери мне захотелось тоже поделиться своей историей и одним из самых ярких моментов. Кстати, эта история произошла именно 14 октября много-много лет назад, поэтому я её и выбрала. Я была ещё в садике и была не из тех детей, которые лопали еду за обе щеки. Накормить меня было очень трудно. Был у нас утренник, разные детские конкурсы. Помню, что всех детей вызывали на рандомные задания, и именно мне достался конкурс, где нужно было мамам накормить детей тёртой морковью с сахаром. Кто первый накормит, чей ребёнок быстрее съест, тот и выиграл. Напомню, что едок я была никакой.
Было несколько команд. Заветное воспитателя: «На старт. Внимание. Начали!» Мама взяла ложку и стала меня кормить, я еле её пережёвывала, было ощущение, что скоро стошнит. Через несколько ложек эта морковь у меня уже свисала на бороде, лежала на платье, и со «счастливым» лицом, слезящимися глазами я старалась максимально быстро её пережёвывать. И тут случается чудо.
Мама понимала, что этот конкурс обречён, но чтобы я не расстраивалась, она начала мне помогать, она видела, что я уже больше никак не могу это есть. Сделав вид, что засунула мне ложку в рот — съедала её сама за меня. Тут я начала уже смеяться с вываливающейся морковкой во все стороны и радоваться, что шансы на победу есть. У меня поднялось настроение, ушли слёзы, и, несмотря на полный рот морковки, я была самым счастливым ребёнком. Тогда мне казалось, что это настоящий свет в конце тоннеля для меня.
Мама, конечно, испачкалась тоже. Думаю, что вряд ли она тогда хотела есть эту тёртую морковь с сахаром со мной, но что не сделаешь ради ребёнка. В итоге мы выиграли этот конкурс, но воспитатель сказала, что победила дружба. Сейчас уже понимаю, что, наверное, нас тогда двоих уже чуть не вырвало от этой моркови. Больше 20 лет прошло, а помню как сейчас эти эмоции".
5. «Подняв асфальт, среди мандаринов и фейхоа, смогла вырастить „родную“ картошку». Письмо от дочки Натальи
«Мою любимую маму зовут Литвенкова Зинаида. О том, чему научила меня мама, можно писать бесконечно. Она дала мне жизнь, научила ходить. Притом дважды. Первый раз — согласно возрасту, а второй раз — в 15 лет после реанимации. Что тогда пережила и чувствовала мама, страшно представить. Научила всему, что должна уметь девочка, девушка, мама и жена. И я ей за это благодарна, в трудную минуту она всегда поддержит, когда надо пожалеет, когда надо поругает. Это тоже иногда необходимо.
Мама — жена военного, она жила от Сибири до Абхазии. Везде много работала, даже живя недалеко от Сухуми, подняв асфальт, среди мандаринов и фейхоа, смогла вырастить «родную» картошку, несмотря на климатические особенности этой зоны.
А когда мы переехали в Слуцк, мама после ночной смены спешила в деревню, а так как с транспортом тогда были проблемы, ездила она на велосипеде 15 км в одну сторону. Я удивляюсь, как у неё на всё сил хватало. Я её очень люблю. И потеряв папу, я научилась ценить тех, кто сейчас рядом…"
6. «Мои подруги говорят: «Твоя мама — удивительная!» Письмо от дочки Елены
«Моей маме Виталине Петровне 19 октября исполнится 92 года, и я желаю ей ещё много лет быть бодрой, здоровой и активной, такой, какой она была всегда и сейчас.
Лучшее, что она дала мне и сестре, — это то, что мы росли в прекрасной семье. Я сейчас понимаю, что воспитывала нас сама атмосфера: нам доверяли, поддерживали любые занятия. Мама не опекала нас, не заставляла и не приучала к чему-то насильно. И это давало простор для фантазии, развития, самореализации. В детстве мы, как все дети, не слушались, капризничали, но она никогда не повышала голос, не ругала нас, не наказывала. Они с папой как-то так гармонично сочетались. Папа мог поставить в угол за провинность, но не проходило и получаса, я слышала, как она ему потихоньку говорила: «Ну всё, выпускай!». У мамы есть такая черта: если она видит, что нужно помочь, она не ждёт, когда её попросят, а предлагает сама. Это качество — исключительно редкое! Она находит, чему радоваться в жизни, не помню её в унынии. Она приветливая и жизнерадостная. Мои подруги говорят: «Твоя мама — удивительная!» Она излучает добро.
Сколько себя помню, мама всегда много работала — она была детским врачом. И эта профессия подходила ей как нельзя лучше. Домой после работы приносила карточки, чтобы сделать записи после обслуживания вызовов. В эпидемии гриппа их было более 40 каждый день. Она никому не отказывала, если просили посмотреть ребёнка, соседи и знакомые все обращались к ней и до сих пор, бывает, советуются. С работы она ушла в 73 года.
Сейчас мама старается сохранять активность, много и с интересом читает, по всем делам старается ходить сама, быть в курсе происходящего, освоила компьютер. Она следит за собой, наряжается, когда знает, что кто-то к ней зайдёт. Смеётся, когда кто-нибудь переспрашивает, глядя в её паспорт: «Сколько вам лет?»
Думаю, что лучшее, что есть во мне, — это от мамы".
7. «Мама с нами не скучала. Мы то тапки в глубоких лужах теряли, то зубы на снопах сена выбивали». Письмо от Анастасии Коледы
«Самую лучшую и любимую женщину на этой земле зовут Наталья Коледа. Она ещё очень молодая и зрелая, ей всего лишь 46 лет.
Я уверена, что для каждого человека мама — это самый родной, тёплый и самый любимый человечек. Я очень благодарна жизни за то, что у меня такая чудесная мамочка.
Моя мама для меня — это мой ангел, моя опора и моя самая лучшая подружка. Я ни с кем не могу быть такой откровенной, как с моей мамой, только с ней я чувствую себя максимально спокойно и уютно, могу выговориться, поплакаться и попросить о помощи, зная, что меня не оттолкнут, а всегда поддержат и будут рядом, не оставят одну.
Это человек, который понимает меня без слов, даже если мы далеко друг от друга (я студентка в Минске, она дома — в Слуцке), а бывают такие сложные моменты в жизни, когда очень грустно и не хочется никому ничего говорить, но и маму расстраивать не хочется, чтобы лишний раз не переживала. Но она всегда и всё чувствует, не зря говорят, что материнское сердце не обманешь. Всегда, когда я приезжаю домой, мне становится очень радостно от того, что рядом просто мой самый любимый и близкий человек. Она может ничего не делать, но будет доставлять мне уйму самых положительных эмоций. Моя родная!
Я никогда не устану повторять, что я горжусь своей мамой! Она очень сильный и стойкий человечек. Так сложилась судьба, что мой папа умер, когда мне не было и двух лет, и моя мама осталась одна, лицом к лицу со всеми проблемами и переживаниями, с двумя детьми на руках. И эта героическая женщина не опустила руки, а старалась изо всех сил, чтобы дать нам с сестрой всё самое нужное, необходимое. Она отказывала себе во многом для того, чтобы мы не были обделены, чтобы не чувствовали себя опустошённо.
Каждый день, каждую минуту мамочка дарит мне свою любовь, которую я чувствую всегда. Когда у меня какие-то проблемы, переживания. Я всегда вспоминаю о маме, о том, как она постоянно твердит: «Никогда не переживай по мелочам, все проблемы временные. Всё наладится и будет хорошо, не смей расстраиваться». Именно эти слова заставляют меня отложить слёзы и плохое настроение на задний план, взять себя в руки и двигаться дальше.
Я с уверенностью могу сказать, что мама вырастила из меня хорошего человека, за что я ей безумно благодарна. Из-за ситуации с отцом я ребёнок, который взрослел не по возрасту, мне всегда было очень жалко мою маму, что абсолютно всё лежит на ней, и я всегда стремилась ей помочь, даже если это было мне не по силу, я всё равно преодолевала себя и свои возможности, но помогала.
Мамуля всегда учит быть сильной по жизни, ни от кого не зависеть и надеяться только на себя, причём она говорит это исходя из жизненного опыта. Всегда, когда у мамы какие-то неприятности, печали, то всегда хочется забрать всю её боль себе, только чтобы она не чувствовала ничего, кроме счастья, ведь не хочется видеть в её лучезарных глазах слёзы, этот человек не заслуживает слёз, она заслуживает только счастья и радости.
Если говорить про увлечения, то у меня каждый раз в приоритете вместе проведённое время с мамой, а не вечер с друзьями. Мы обожаем лечь на диванчик, включить «РТР-Беларусь» и смотреть мелодраму, параллельно говоря на различные темы. В детстве мама всегда была рядом со мной, все мои победы и поражения мама проживала и прочувствовала со мной вместе. Я помню, как вырывался мой молочный зуб: ниточка на зубе, а второй конец нитки на ручке двери, и знаете, кто дёрнул за эту ручку? Мама. Но вот я для мамы была не ребёнок, а ангел: всегда спала, не капризничала, всё кушала, а вот моя сестра была ещё той проказницей: то голову в перила засунет, а высунуть не может, то в тазике смешает все крупы и макароны, то груши с червяками начнёт кушать.
В общем, мама с нами не скучала. Особенно когда мы немножко подросли и начали вместе ходить гулять, мы то тапки в глубоких лужах теряли, то убегали в другой двор гулять, а потом мама нас искала, то зубы на снопах сена выбивали при падении и много таких историй. Хочется сказать, что не описать мою безграничную любовь к мамулечке, то тепло и ласку, которые я готова безмерно ей отдавать.
Она у меня идёт в ногу со временем, моя современная подружка, которая шарит за современный сленг и моду. И даже сейчас я нахожусь далеко от неё, но мысленно всегда с ней и завтра (14 октября) с самого утра позвоню ей с самыми тёплыми словечками благодарности за то, какая она классная у меня и как сильно я её люблю.
Хочу, чтобы она была самой счастливой, чтобы всё получалось так, как она задумала, и я приложу все усилия, чтобы её жизнь была как сказка".
8. «Какой она была? Да разной. Была доброй, любимой, но могла быть и грозной, особенно когда приносил из школы не совсем то, что хотел». Письмо от Семёна Павловского
Минске во время учёбы в институте в 1956 году.
Какой она была? Да разной. Была доброй, любимой, но могла быть и грозной, особенно когда приносил из школы не совсем то, что хотел. Сейчас мне 56 лет. В ноябре ей бы исполнилось 84. В её жизни было много хорошего и не очень. Но начну сначала.
Мама родилась в крестьянской семье в деревне Повстынь в 1936 году. Там жили её дед и бабушка. Её отец (мой дед) перед войной работал в Лунинецкой районной газете. Это я знаю со слов своей бабушки. Когда немцы подошли к Лунинцу, дед посадил свою семью в последний эшелон, уходивший на восток. Им повезло — следующий эшелон немцы разбомбили.
Всю войну бабушка с малолетней мамой прожили на Поволжье. Бабушка работала в колхозе. Говорила, что приходилось работать от зари до зари, что опухали руки. Потом — Победа. Они вернулись в Повстынь. Здесь мама окончила 8 классов Уречской школы. Попутно работала в колхозе. Это сейчас вокруг Повстыни поля. Тогда это были болота.
Мама рассказывала, что их отправляли заготавливать тростник для подстилки коров. Там она подорвала своё здоровье. Затем они переехали в Слуцк. Бабушка устроилась поваром в буфет на Слуцкой железнодорожной станции. Со своим мужем, моим дедом, к тому времени она уже развелась. Об этом я писать не буду.
Моя мама окончила 10 классов Слуцкой СШ№ 5. Затем была учёба в Новопольском сельхозтехникуме. Потом она поступила в «Нархоз» в г. Минск. С моим отцом она была знакома ещё со школы. Папа был родом из Лучников и тоже оканчивал СШ№ 5. Он приезжал к ней в институт. Потом они поженились.
Я появился на свет в 1965 году. В 70−80-е годы мама работала на ССК с первого дня работы комбината. В плановом отделе. Экономистом. Ушла с комбината уже перед самым развалом Союза. Последние годы перед пенсией работала в Белинвестбанке. Но всё это время боролась с последствиями послевоенного труда. У неё были больные почки. Много времени и сил отнимало лечение. Папа ей во всём помогал. Но в начале двухтысячных начались инсульты. Мама умерла в начале 2004 года. Папа пережил её на 17 лет, но в декабре прошлого года не стало и его.
Вот такой рассказ. Сейчас растут и подрастают её внуки и внучки. А это фото я храню, чтобы было потом что рассказать им о их бабушке. Хотя у меня хранится и альбом нашей семьи".
9. «Я поняла, что тоже хочу быть учителем, таким же добрым, справедливым и отзывчивым, как моя мамочка». Письмо от Яны Барщевской
«Я хочу рассказать вам про самое дорогое, что есть в моей жизни. Мама — именно с этим словом у каждого человека много тёплых и приятных воспоминаний. Первое слово в жизни ребёнка — это мама. Она наш самый лучший друг, учитель, психолог и воспитатель. Я очень сильно люблю свою маму Наталью Барщевскую, она для меня является всем. Я благодарна ей за всё, что она сделала для меня. А самое бесценное — это то, что она подарила мне жизнь, которой я наслаждаюсь каждую минуту.
Моя мама работает учителем в школе, она дарит свою любовь и заботу не только мне, но и своим ученикам. Очень приятно встречать её бывших учеников, потому что каждый отзывается о ней только положительно. Я горжусь тем, что являюсь её дочерью.
Мама всегда была и будет примером для меня. Благодаря этому я поняла, что тоже хочу быть учителем, таким же добрым, справедливым и отзывчивым, как моя мамочка. Она научила меня хорошо относиться к людям, помогать им, уважать их, ценить, а также не сдаваться, идти вперёд, добиваться поставленных целей. За это я ей очень благодарна. Мама всегда верила в меня, даже когда я не верила. Она моя опора и поддержка. Я очень дорожу этим и с трепетом хочу сказать, что очень сильно её люблю".
10. «Спасибо, родная, за поддержку, за то, что ты рядом, за sms на вайбер по утрам «Я люблю тебя». Письмо от Ирины Веремейко
«Веремейко Татьяна Николаевна — мама троих детей. Работала воспитателем в детском саду, сейчас на пенсии. Всегда отдавала своим воспитанникам частичку себя, а иногда и всю себя.
Самый дорогой и близкий человек, который любит самой искренней любовью. Наша любовь, наш ангел-хранитель! Мы все уже взрослые, у всех дети, но только рядом с тобой мы чувствуем себя маленькими и защищёнными. Сейчас пишу и вспоминаю строчки из песни: «Спи, моё солнышко, спи, там за облачком дремлют наши ангелы, пока ты в маминых руках. Спи, через много лет сына доверишь мне и уснёшь, как маленький, пока он в маминых руках».
Спасибо, родная, за поддержку, за то, что ты рядом, за sms на вайбер по утрам «Я люблю тебя»… Ты моя жизнь!"
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