Как носят маски в школах Слуцка. Что рассказывают родители и что рекомендует Минздрав

Читатели рассказали «Кур'еру», как, по словам их детей, обстоит дело с ношением масок в школах Слуцка. Мы спросили у специалистов Слуцкого центра гигиены и эпидемиологии, какие требования предъявляются к школьникам и педагогам и как проверяют учреждения образования.

Что рассказывают родители

Родители школьников рассказали «Кур'еру», что в основном в учебных заведениях Слуцка ходят в масках и учителя, и школьники.

Реклама

Причём одни учителя относятся снисходительно к отсутствию маски и сами могут сидеть без неё, а другие, по словам одной случчанки, «чуть ли не выгоняют из класса», если ребёнок без маски.

Что объяснили в Центре гигиены и эпидемиологии

Вера Макарич, заведующая отделом гигиены Слуцкого зонального ЦГиЭ, рассказала «Кур'еру», что в санитарных нормах и правилах «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19» обязательное использование средств защиты органов дыхания детьми не предусмотрено.

Вместе с тем есть Временные рекомендации по организации образовательного процесса в условиях распространения COVID-19. Они действуют в сентябре-октябре 2021 года.

Там сказано, что средства защиты органов дыхания по желанию родителей могут использоваться детьми под наблюдением педагогических работников.

Работники учреждений образования обязаны использовать средства защиты органов дыхания согласно СанПиН.

Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, сказал «Кур'еру», что ЦГиЭ мониторит школы на предмет соблюдения требований по защите от COVID-19. Вот результат проверок по состоянию на 1 октября.

Как носить маски (по рекомендациям Минздрава)