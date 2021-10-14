Водка с перцем для лечения простуды? Это нормально! Но есть один большой нюанс

Врач-отоларинголог считает, что методы лечения простуды, такие как водка с перцем, молоко с мёдом, горячая ванна, — это нормально!

Но насчёт водки врач отметил один большой нюанс: «Если это граммов 20, а не стопка и не бутылка!»

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