«Моя мама 18+». Как выглядели случчанки в молодости (много фото)

На этой неделе «Кур'ер» вместе со слуцким косметологом Анной Карпович собрал целый альбом в vk.com/kurjer снимков, на которых изображены случчанки в молодости. Этот интерактив с читательницами под названием «Моя мама 18+» посвящён Дню матери, который отмечается 14 октября.

Среди всех участниц партнёр этого конкурса — косметолог Анна Карпович — выбрала одну девушку, которой подарит перманентный макияж.

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Победительницей конкурса «Моя мама 18+» стала Наталья Томко. Снимок для участия прислала её дочь Анастасия.

Посмотрите, какие ещё фото прислали девушки.

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Партнёр конкурса

Instagram — здесь.