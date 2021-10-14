«Моя мама 18+». Как выглядели случчанки в молодости (много фото)

На этой неделе «Кур'ер» вместе со слуцким косметологом Анной Карпович собрал целый альбом в vk.com/kurjer снимков, на которых изображены случчанки в молодости. Этот интерактив с читательницами под названием «Моя мама 18+» посвящён Дню матери, который отмечается 14 октября.
Среди всех участниц партнёр этого конкурса — косметолог Анна Карпович — выбрала одну девушку, которой подарит перманентный макияж.
Победительницей конкурса «Моя мама 18+» стала Наталья Томко. Снимок для участия прислала её дочь Анастасия.
Посмотрите, какие ещё фото прислали девушки.
Партнёр конкурса
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