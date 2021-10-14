«Моя мама 18+». Как выглядели случчанки в молодости (много фото)

Отдел новостей
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На этой неделе «Кур'ер» вместе со слуцким косметологом Анной Карпович собрал целый альбом в vk.com/kurjer снимков, на которых изображены случчанки в молодости. Этот интерактив с читательницами под названием «Моя мама 18+» посвящён Дню матери, который отмечается 14 октября.

Среди всех участниц партнёр этого конкурса — косметолог Анна Карпович — выбрала одну девушку, которой подарит перманентный макияж.

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Победительницей конкурса «Моя мама 18+» стала Наталья Томко. Снимок для участия прислала её дочь Анастасия.

Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото

Посмотрите, какие ещё фото прислали девушки.

Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Лариса Бадыль, 20 лет, Прощицкий дом культуры
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Лагунович Наталья, 19 лет
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Валентина Корхова, 18 лет (1984 г.), фото сделано в г. Речица.
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Павловская Людмила Фёдоровна. На снимке ей 20−21 год. Снимок сделан в
Минске во время учёбы в институте в 1956 году.
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Колосович Александра. На фото лет 20
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Статкевич Ирина, 21 год. Витебск, общага ВГВАМ
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Алла Девятирикова (Капская). 10-й класс
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Китунович Татьяна. Фото сделано 22.08.69, п/л «Сосновый Бор»
Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото
Татьяна Кузнецова, 19 лет. Фото было сделано в городе Полоцке

Партнёр конкурса

Instagram — здесь.

Посмотрите, как выглядели случчанки в молодости. Много фото