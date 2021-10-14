На днях случчанка Ольга Львовна прислала в рубрику «Народные новости» на сайте «Кур'ера» жалобу, что в школе № 6 не освещён стадион. Позже, неожиданно для сотрудников редакции, эта же «новость» пришла к нам по факсу.

Приглашаем наших читателей написать в комментариях в наших соцсетях другие необычные способы доставки в «Кур'ер» народных новостей. Мы придумали такие варианты, как:

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написать на асфальте перед окном редакции;

отправить почтовым голубем;

приклеить к оконному стеклу;

подбросить на крыльцо.

Кстати, мы опубликовали письмо случчанки, а также взяли комментарии в школе и в милиции. Проблему на школьном стадионе с освещением уже решили — заменили прожектор, сообщает «Слуцкий край».