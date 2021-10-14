В среду, 13 октября, телеграм-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью опубликовал постановление Совмина, которое касается противодействия экстремизму и реабилитации нацизма. В этом постановлении не говорится про уголовную ответственность за подписку на признанные властями экстремистскими телеграм-каналы и чаты.

Этот документ регулирует только порядок работы с экстремистскими материалами. Основания для привлечения подписчиков таких ресурсов к уголовной ответственности в постановлении не прописаны. То есть утверждать, что этот документ предусматривает «уголовку» за подписку, не представляется возможным.

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МВД будет вести список экстремистов

В постановлении прописали, что информацию по противодействию экстремизму и реабилитации нацизма будут присылать в МВД не реже двух раз в год — до 15 января и 15 июля. При этом не нужно отправлять в это ведомство данные, которые есть в едином госбанке данных о правонарушениях.

Кто будет присылать данные в экстремистский перечень

Речь про судебные решения по физлицам, организациям, ИП, которые попали под экстремистские статьи. К примеру, если человек нарушит Закон «О противодействии экстремизму».

Также присылать информацию в МВД будет КГБ. Это ведомство должно направлять решения о признании группы граждан экстремистским формированием, а также о запрете деятельности такого формирования.

Как быстро включат в список экстремистов

Организации, формирования, ИП и физлиц, которые подпадут под экстремизм, включат в базу МВД в день поступления соответствующих документов из судов или КГБ.

На сайте ведомства информация про новичка-экстремиста должна появиться в течение трех дней.

Что насчёт «уголовки» за подписку?

В МВД, судя по постановлению, будут заниматься не только администрированием базы, но смогут признавать группу граждан экстремистским формированием, выносить решение о запрете его деятельности. То есть это ведомство, как суды и КГБ, также будет решать, кого включать в базу.

По всей видимости, ГУБОПиК подразумевает именно этот момент в постановлении Совмина, когда заявляет, что благодаря документу «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361−1 Уголовного кодекса <…> как участники экстремистского формирования».

Это постановление Совмина регулирует только порядок работы с экстремистскими материалами. Основания для привлечения подписчиков таких ресурсов к уголовной ответственности в постановлении не прописаны. Здесь возникает вопрос, как на практике будут применять этот документ, который начнёт действовать с 15 октября. В МВД это нововведение пока не прокомментировали.

Напомним, что к заявлению ГУБОПиК возникло немало вопросов. К примеру, к утверждению, что ответственность для подписчиков таких ресурсов может быть до 7 лет лишения свободы. «Во-первых, до семи лет лишения свободы наказывается не вступление в состав экстремистского формирования, а его создание или руководство, что может относиться только к создателям и руководителям телеграм-каналов, но никак не к лицам, которые подписались на эти каналы, — пояснял ранее эксперт. — Во-вторых, для привлечения к уголовной ответственности требуется наличие цели — совершение преступлений экстремистской направленности, чего не будет у подавляющего большинства подписчиков этих телеграм-каналов, которые оформляют подписку только в целях получения информации от альтернативных государственному источнику информации».

Обжаловать попадание в базу можно?

Да, на это даётся месяц. Обжаловать попадание в базу можно в МВД. «Жалоба подается в письменной или электронной форме, излагается на белорусском или русском языке», — говорится в постановлении Совмина.

В этом документе также прописали, как будут проводить мониторинг, как в стране соблюдают законодательства о недопущении реабилитации нацизма. О найденных нарушениях проверяющие будут сообщать работникам внутренних дел, госбезопасности, прокуратуры, чтобы те принимали «меры противодействия».

Ранее.