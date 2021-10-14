Накануне Всемирного дня зрения, который отмечается 14 октября, Светлана Жакенова, врач-офтальмолог салона «Еврооптика» в ТЦ «Маяк», рассказала «Кур'еру», как часто надо проверять зрение, как стресс и гормональные препараты «бьют» по глазам и по каким признакам можно заподозрить катаракту.



Когда проверять зрение

«Первый осмотр у офтальмолога для ребёнка обязателен в возрасте от 1-го до 3-х месяцев. Потому что бывают врождённые патологии — катаракты, ретинобластомы. Если у ребёнка всё в порядке, ничего не беспокоит, то следующий осмотр идёт с 2-х до 3-х лет. В основном когда малыша отправляют в детский сад.

Если ребёнок здоров, то следующий осмотр проводят в возрасте 5−6 лет — когда он идёт в школу. Осмотр у офтальмолога обязателен каждый год.

Взрослым людям лучше наблюдаться у врача ежегодно, даже если ничего не беспокоит‚ потому что все заболевания на ранних стадиях незаметны. Например, сужаются поля зрения. Человек не сразу это ощущает. Или начальная катаракта, особенно когда она начинается с периферии хрусталика.

Реклама

Из моей практики, в половине случаев‚ когда человек пришёл на профилактический осмотр без жалоб‚ выявляются какие-либо патологии.

Если есть какие-то заболевания, то уже врач сам назначает кратность визитов. Например, при гипертонии, сахарном диабете пациент наблюдается раз в полгода либо раз в три месяца. Врач смотрит по ситуации.

Очень часто стали приходить маленькие пациенты со скрытой дальнозоркостью. Ребёнка приводят на комиссию, дети видят на «1», а в итоге выявляется скрытая дальнозоркость +2-+6 дптр. В таком случае к офтальмологу приходят почаще — раз в шесть месяцев.

Беременным надо проверять зрение на 1-м и 3-м триместре. Это профилактические осмотры. Если есть, к примеру, близорукость высокой степени, то есть высокий риск разрыва сетчатки‚ кровоизлияний во время естественных родов.

После каких проблем со здоровьем зрение может ухудшиться

Эндокринные заболевания — диабет и заболевания щитовидной железы. Это диабетическая ангиопатия и эндокринная офтальмопатия.

Сосудистые заболевания — гипертония‚ ангиосклероз сосудов головного мозга (нарушается питание сетчатки).

Системные заболевания — ревматоидный артрит‚ красная волчанка. Они могут поражать все структуры глаза.

Воспалительные и демиелинизирующие заболевания.

Новообразования головного мозга‚ хиазмы.

Часто приходят пациенты после сильного стресса. Сейчас на фоне коронавируса умирают люди. Женщины тяжело воспринимают смерть близких‚ и в течение пары дней зрение падает с 1 до 0,1. Во время стресса резко поднимается давление‚ выделяется много адреналина, происходит спазм сосудов‚ и от недостатка питания страдает зрительный нерв.

Как человек может заподозрить у себя катаракту

Катаракта бывает разной. Когда хрусталик мутнеет с периферии, человек даже может и не заметить.

Первые признаки на ранних стадиях:

потеря контрастности изображения;

могут появляться ареолы вокруг источников света;

недостаток зрения в сумерках. Всегда будет мало света. Даже днём в помещении хочется включить свет;

человек может не различать чёрный и тёмно-синие цвета.

В более запущенных случаях люди приходят на приём и говорят про туман‚ пелену перед глазами. Человек с пресбиопией понимает‚ что ему стало лучше читать без очков. Или очки для дали перестают помогать. Это тоже может быть признаком катаракты. Это заболевание медикаментозно не излечивается‚ только оперативно. Но в начальных стадиях врач поможет замедлить процесс.

Для профилактики этого заболевания надо носить солнцезащитные очки с ультрафиолетовыми фильтрами. Также контролировать давление и уровень глюкозы в крови‚ исключить курение и минимизировать приём алкоголя и гормональных препаратов.

Приходит много пациентов с катарактой‚ которые болели тяжёлой формой COVID-19 в отделениях и получали большие дозы глюкокортикостероидов. Катаракта чаще развивается постепенно‚ поэтому люди, которые болели коронавирусом с декабря по май, приходят только сейчас.

Важно уделять внимание питанию. В рационе должно быть достаточно белка‚ витаминов А‚ С‚ РР, В и каротиноиды. Для глаз лучше не любимая всеми черника‚ а шпинат. Подойдёт даже замороженный".