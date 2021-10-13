«В декабре мы выйдем на очень большие цифры». Что ждёт Слуцкий район в четвёртую волну коронавируса

Как сообщил «Кур'еру» Павел Кучко, главный санитарный врач Слуцкого района, уже сейчас, в середине октября, в районе такой же уровень заболеваемости COVID-19, как и в начале декабря 2020 года.

По словам эксперта, пик заболеваемости будет в начале зимы. «Соответственно, в декабре мы выйдем на очень большие цифры. В связи с этим Слуцкий ЦГиЭ настоятельно рекомендует вакцинироваться, так как это самый действенный способ защиты от инфекции», — добавил Павел Валерьевич.

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Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии ужесточил контроль за предприятиями и организациями торговли. За нарушение санитарно-эпидемиологических требований должностных лиц штрафуют. К простым гражданам такие меры пока не применяются. С ними проводят разъяснительные беседы.

Напомним, что статья 17.5 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований) предусматривает штраф до 30 базовых величин (870 рублей) для физлиц.

С 9 октября в Беларуси носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах обязательно.

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