Четырёхдневные выходные в марте и мае. Власти утвердили график переноса рабочих дней в 2022 году

Совмин утвердил график переносов рабочих дней на 2022 год, сообщает Министерство труда и социальной защиты РБ.
Согласно документу, в следующем году будет всего два переноса рабочих дней:
- 7 марта (понедельник) — на субботу 12 марта. При этом днями отдыха будут 5 (суббота), 6 (воскресенье), 7 (понедельник) и 8 (вторник) марта — 4 дня.
- 2 мая (понедельник) — на субботу 14 мая. При этом днями отдыха будут 30 апреля (суббота), 1 (воскресенье), 2 (понедельник) и 3 (вторник) мая — 4 дня.
Предприятиям и организациям с учётом специфики их работы разрешено переносить рабочие дни в другом порядке, но в соответствии с законодательством.
Нерабочими днями в Беларуси в следующем году будут:
- 1 и 2 января — Новый год;
- 7 января — православное Рождество;
- 8 января — День женщин;
- 1 мая — День труда;
- 3 мая — Радуница (православная);
- 9 мая — День Победы;
- 3 июля — День Независимости Беларуси;
- 7 ноября — День Октябрьской революции;
- 25 декабря — католическое Рождество.