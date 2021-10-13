Четырёхдневные выходные в марте и мае. Власти утвердили график переноса рабочих дней в 2022 году

Совмин утвердил график переносов рабочих дней на 2022 год, сообщает Министерство труда и социальной защиты РБ.

Согласно документу, в следующем году будет всего два переноса рабочих дней:

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7 марта (понедельник) — на субботу 12 марта. При этом днями отдыха будут 5 (суббота), 6 (воскресенье), 7 (понедельник) и 8 (вторник) марта — 4 дня.

2 мая (понедельник) — на субботу 14 мая. При этом днями отдыха будут 30 апреля (суббота), 1 (воскресенье), 2 (понедельник) и 3 (вторник) мая — 4 дня.

Предприятиям и организациям с учётом специфики их работы разрешено переносить рабочие дни в другом порядке, но в соответствии с законодательством.

Нерабочими днями в Беларуси в следующем году будут: