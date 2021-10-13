Маленькая Англия в Россонах… Жители Слуцка проехали 400 км ради красивой усадьбы пана Глазко: какую легенду она хранит

Когда выезд за границу стал проблематичен, пришлось выкручиваться и находить новые и незаезженные места в Беларуси. Одно из таких — усадьба пана Глазко в местечке Россоны Витебской области. Туда и отправились.
Ехать из Слуцка почти 5 часов (около 400 км). И если до Полоцка проблем не возникает, то дальше ждёт 40 км не самой лучшей дороги. Скорее всего, подвеска вашей машины начнёт молить о пощаде. Но как только вы подъедете к своей цели, забудете о всех невзгодах.
Здесь, на берегу Россонского озера, сохранился усадебный дом рода Глазко (другое название «Станиславово»). Красивая постройка в стиле неоготика возведена примерно в 19−20 веке. Местные называют её «Дом в сто окон».
По легенде, Станислав Глазко, находясь в Польше, влюбился в девушку из богатой семьи и сделал ей предложение руки и сердца. Девушка согласилась, но при условии, что молодой помещик построит такой же шикарный «замок», как у её отца. Станислав был не сильно состоятельный, однако ему очень повезло: он выиграл в Варшавском казино большую сумму денег.
Станислав возвёл свой дворец в 1904 году. Над его проектом трудился архитектор Эдмунд Фрик. Панская усадьба вышла прекрасной — с шикарным парком и фруктовым садом на 4 гектара. Конечно же, возлюбленная помещика дала своё согласие на свадьбу и переехала вслед за будущим мужем.
Счастье длилось недолго. Семья Глазко, как и многие другие богатые семьи, уехала из имения, когда началась революция. Какое-то время они жили в Полоцке, а позже переехали в Германию. Усадьбу разграбили. Говорят, что перед тем, как покинуть дом, пан сбросил некоторые из своих богатств в озеро.
Сейчас в усадебном доме Глазко работает Россонский центр детей и молодёжи. Он очень напоминает готический собор. Лично у нас сложилось впечатление, что мы попали в Англию или в фильм про Гарри Поттера. Внутрь, к сожалению, зайти не удалось.
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