Если вы подписаны на экстремистские телеграм-каналы, вас могут посадить на 7 лет. Подробности

В Беларуси подписчиков телеграм-каналов, объявленных «экстремистскими», будут судить за экстремизм. Об этом сообщает телеграм-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью, публикующий новости о деятельности белорусских силовиков.

Соответствующее постановление правительство приняло 12 октября. Оно позволяет признавать экстремистскими формированиями «незарегистрированные группы граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях».

Реклама

Максимальное наказание по соответствующей статье составляет семь лет лишения свободы.

Весь перечень запрещённых телеграм-каналов можно посмотреть перейдя по ссылке.

Ранее. Telegram-канал «Слуцкая мясорубка» признан экстремистским