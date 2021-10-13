Во вторник, 12 октября, Александр Лукашенко подписал декрет № 6, которым вносятся изменения в декрет от 15 декабря 2014 года № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций». Теперь при трудоустройстве в госорганизации будут требовать характеристику с прежнего места работы и запрашивать информацию об административных правонарушениях, пишет БЕЛТА.

Документ принят в целях повышения кадрового потенциала государственных органов и организаций.

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Декретом устанавливается обязанность руководителей государственных органов и организаций при приёме граждан на работу запрашивать их характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из единого государственного банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности.

Кроме того, в Декрете определяются чёткие требования к характеристике. В ней должны будут отражаться профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам.

Нарушение предусмотренного Декретом порядка приёма на работу, выдача характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, а также нарушение сроков их выдачи влекут привлечение к ответственности, установленной законодательством.

Декрет вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.