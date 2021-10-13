Во вторник, 12 октября, Александр Лукашенко подписал указ № 389 «Об использовании семейного капитала», сообщает его пресс-служба.

Документом совершенствуются механизмы поддержки многодетных семей. Указом предоставляется право с 1 января 2022 года досрочно использовать средства семейного капитала на:

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улучшение жилищных условий: приобретение доли жилого помещения, в результате которого многодетная семья становится собственником всего жилого помещения;

погашение займа, предоставленного организациями по месту работы члена семьи на строительство или приобретение жилья;

погашение задолженности по кредитам, предоставленным банкам по договору перевода долга (приёма задолженности);

получение образования в учреждениях высшего и среднего специального образования потребительской кооперации и учреждениях высшего образования Федерации профсоюзов Беларуси;

предоставление медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств в ортопедии, приобретение инвалидам, детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с нарушениями органов зрения, опорно-двигательного аппарата товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество.

Также документом предусмотрены нормы по урегулированию вопросов в части исключения случаев необоснованного использования средств семейного капитала.