«Разговаривал грубо и матом, а денег не заплатил». Пенсионерка из Слуцка рассказала, как устроилась подработать к «частнику»

Я недавно вышла на пенсию. Решила хоть немного подрабатывать, ведь пенсия маленькая. Устроилась к «частнику» на 4 часа в день, без официального оформления. Платить обещал 220 рублей на руки в месяц.

Работа — упаковка продукции. Объяснять — ничего не объясняли, дали работу на дом. Через несколько дней работодатель приехал, забрал всё, что сделала, даже не посмотрев. А потом начались претензии, что всё не так, хотя никаких правил и образцов не давали.

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Неделю я работала на дому и три дня — на производстве. Эти три дня были просто ужасные! Всё это время слушала грубости и маты. А когда попросила не кричать на меня, а разговаривать нормально, ответил: «Я деньги плачу, вот и слушай!» Кто и где внедрил ему в голову эту мысль?! Людей он ни во что не ставит! Для таких ты не человек, а просто рабсила. А он — царь и бог.

Как ему объяснить и можно ли вообще таким людям объяснить, что они платят не за красивые глаза, а покупают наш труд? Что работников нужно уважать, а не портить им настроение. Что производительность труда от этого не улучшится.

Больше недели там отработала, но не смогла терпеть это хамство. Денег за работу до сих пор не получила, хотя обещал рассчитываться каждую неделю.

Позвонила ему через неделю, ответил, чтобы звонила позже. Вижу, что его объявление в интернете ещё висит. Ищет следующих простаков.

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