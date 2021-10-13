Польское правительство утвердило законопроект о строительстве забора на границе с Беларусью

Правительство Польши приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса. Об этом сообщил Мариуш Каминьский, министр внутренних дел и администрации республики, в своём Twitter, пишет Sputnik.by.



Он пояснил, что проект, который направят в парламент, подразумевает «создание надёжного, высокого ограждения, оснащённого также системой мониторинга и обнаружения движения».

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На возведение капитального строения планируют потратить 1,615 миллиарда злотых (более 400 миллионов долларов).