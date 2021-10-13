В Беларуси на государственном уровне было решено запустить программу добровольного пенсионного страхования, чтобы белорусы могли улучшить уровень жизни после выхода на пенсию. О том, сколько составит прибавка, если каждый месяц откладывать по 27 рублей, написал Национальный правовой интернет-портал РБ.
Параллельно с существующей пенсионной системой с 1 октября 2022 года в стране начнёт действовать новый механизм для добровольного накопительного страхования пенсий. Осуществлять страхование будет РУСП «Стравита».
Суть программы заключается в софинансировании работодателем пенсионных накоплений гражданина. Иными словами работник по своему усмотрению может уплачивать дополнительный взнос в размере от 1 до 10% заработка (в дополнение к уже имеющемуся обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения — составляет 1% заработной платы). Параллельно подключается и работодатель: он будет обязан уплачивать взносы, соразмерные тем, что делают работники, но не более 3%.
С какого возраста лучше начинать платить взносы?
Решение по данному вопросу работники принимают самостоятельно. Но чем раньше гражданин начнёт отчислять дополнительные взносы на накопительную пенсию, тем больший доход получит в старости. Следовательно, о будущем стоит задуматься уже сейчас. Кстати, у новой системы есть и приятный бонус: льготы по подоходному налогу при уплате дополнительного взноса и при получении накопительной пенсии.
Сколько можно накопить?
Сумма накоплений будет зависеть от ряда факторов: срока страхования, суммы отчислений, периода выплаты дополнительной пенсии, размера ставки рефинансирования, размера заработной платы работника, инвестиционной политики страховщика.
В совокупности с государственной трудовой пенсией доход человека будет приближен к его предпенсионному заработку.
Давайте представим, что новая схема уже работает, и вместе с компанией «Стравита» посчитаем её выгоду. Для примера возьмём среднестатистического белоруса с доходом, равным средней зарплате по стране.
При ежемесячном отчислении средств, начиная с 45 лет, размер накоплений, если дополнительную пенсию будут выплачивать 5 лет, составил бы:
- при взносах в месяц 27 руб. (3%+3%) — 244 руб.;
- при взносах в месяц 58 руб. (10%+3%) — 529 руб.
Если дополнительную пенсию будут выплачивать 10 лет:
- при взносах в месяц 27 руб. (3%+3%) — 142 руб.;
- при взносах в месяц 58 руб. (10%+3%) — 307 руб.
Можно ли прервать договор и забрать деньги раньше наступления пенсионного возраста?
Если прекратить уплату страхового взноса, то накопленная к этому периоду сумма замораживается. На неё продолжает начисляться доходность и бонус, но получить её можно только после наступления общеустановленного пенсионного возраста.
В случае досрочного выхода на пенсию сможет ли гражданин воспользоваться накоплениями?
Выплата производится только после достижения общеустановленного пенсионного возраста.
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