14 октября 2021 года нотариусы Минского областного нотариального округа будут консультировать бесплатно. В этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня матери в нашей стране, пройдёт в режиме онлайн.
В течение дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей, удостоверению брачных договоров, соглашений о детях и об уплате алиментов.
Однако с целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (Skype).
Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary. by, в разделе «Найти нотариуса».
Телефоны нотариусов Слуцкой нотариальной конторы:
- Елена Сергеевна Геджати (801 795) 48 020
- Наталья Владимировна Саванович (801 795) 53 709
- Ирина Викторовна Мордвилко (801 795) 48 021
- Татьяна Тадеушевна Зеневич (801 795) 41 505
- Светлана Викторовна Колос (801 795) 48 023