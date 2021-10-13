14 октября 2021 года нотариусы Минского областного нотариального округа будут консультировать бесплатно. В этом году республиканская благотворительная акция, традиционно приуроченная к празднованию Дня матери в нашей стране, пройдёт в режиме онлайн.

В течение дня женщины, воспитывающие троих и более детей, могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе по отчуждению недвижимости и совершению исполнительных надписей, удостоверению брачных договоров, соглашений о детях и об уплате алиментов.

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Однако с целью минимизации личных контактов для защиты населения от возможных рисков заражения коронавирусной инфекцией в день проведения акции нотариусы будут бесплатно консультировать по телефонам нотариальных контор и нотариальных бюро, а также дистанционно с применением видеосвязи (Skype).

Формат предоставления бесплатной консультации можно согласовать заранее, позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary. by, в разделе «Найти нотариуса».

Телефоны нотариусов Слуцкой нотариальной конторы: