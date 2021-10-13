На Слуцком сыродельном комбинате назначили нового генерального директора

Как сообщил «Кур'еру» Виктор Камяк, заместитель генерального директора по идеологической, организационно-кадровой и правовой работе ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», в среду, 13 октября, на предприятии назначен новый гендиректор.

Руководителем комбината стал Александр Герасимёнок. До этого он занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам. А в отсутствие гендиректора (например, на время отпуска) исполнял его обязанности. В этом году фото Александра Александровича размещено на Доске почёта Слуцкого района. Бывший глава предприятия Сергей Сороговец написал заявление и сегодня был освобождён от должности по согласованию с наблюдательным советом. Он руководил комбинатом с 14 декабря 2020 года.