В Беларуси годовая инфляция в сентябре превысила 10%. Некоторые товары и услуги подорожали более ощутимо. Например, лекарства за год выросли в цене больше чем на 21%, а топливо подорожало почти на 18%, сообщает Нацбанк.
Что подорожало (в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020-го):
- майонез (+26,7%),
- масла и жиры (+20,7%),
- куриные яйца (+18,1%),
- ковры (+19,6%),
- ветеринарные услуги (+15,7%),
- услуги по охране жилья (+ 20,8%),
- топливо (+17,7%),
- лекарства (+21,1%),
- проезд в пассажирском регулируемом транспорте (+ 15,8%),
- сигареты (+ 12,3%).
Что подешевело (в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020-го):
- пищевая соль (- 0,8%),
- пшеничная мука (- 0,4%),
- аренда однокомнатных квартир (- 0,8%),
- страховки на легковые автомобили (-3,6%),
- дрова и торф (-0,8%).