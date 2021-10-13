В Беларуси годовая инфляция в сентябре превысила 10%. Некоторые товары и услуги подорожали более ощутимо. Например, лекарства за год выросли в цене больше чем на 21%, а топливо подорожало почти на 18%, сообщает Нацбанк.

Что подорожало (в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020-го):

майонез (+26,7%),

масла и жиры (+20,7%),

куриные яйца (+18,1%),

ковры (+19,6%),

ветеринарные услуги (+15,7%),

услуги по охране жилья (+ 20,8%),

топливо (+17,7%),

лекарства (+21,1%),

проезд в пассажирском регулируемом транспорте (+ 15,8%),

сигареты (+ 12,3%).

Что подешевело (в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020-го):