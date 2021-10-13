В Беларуси годовая инфляция в сентябре превысила 10%. Некоторые товары и услуги подорожали более ощутимо. Например, лекарства за год выросли в цене больше чем на 21%, а топливо подорожало почти на 18%, сообщает Нацбанк.

Что подорожало (в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020-го):

  • майонез (+26,7%),
  • масла и жиры (+20,7%),
  • куриные яйца (+18,1%),
  • ковры (+19,6%),
  • ветеринарные услуги (+15,7%),
  • услуги по охране жилья (+ 20,8%),
  • топливо (+17,7%),
  • лекарства (+21,1%),
  • проезд в пассажирском регулируемом транспорте (+ 15,8%),
  • сигареты (+ 12,3%).

Что подешевело (в сентябре 2021 года по отношению к сентябрю 2020-го):

  • пищевая соль (- 0,8%),
  • пшеничная мука (- 0,4%),
  • аренда однокомнатных квартир (- 0,8%),
  • страховки на легковые автомобили (-3,6%),
  • дрова и торф (-0,8%).