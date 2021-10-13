В этом году газета «Кур'ер» совместно с партнёрами конкурса решила поздравить ваших мам с Днём матери. Расскажите, чему они вас научили и за что вы им благодарны.



Вспомните истории, как они учили вас чему-то, делились знаниями, дарили эмоции, впечатления, заботились о вас и воспитывали. Авторы трёх лучших историй выиграют подарки для своих мам, которые живут в Слуцке.

Что надо сделать

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Написать историю о маме (указать её имя и фамилию) до 9 утра 14 октября.

Прислать историю о маме на почту vika@kurjer.info или на Viber (8 033 318 99 30, Виктория);

Обязательно оставить номер телефона для обратной связи.

У вас остались вопросы — звоните (8 033) 318 99 30 (Виктория).

Партнёры конкурса

Магазин товаров для праздника «Позитив»

В продаже большой ассортимент воздушных шаров, сувениров, товаров для праздника. Доставка по городу и району работает круглосуточно.

Адрес магазина: г. Слуцк, улица М. Богдановича, 42 (в здании магазина «Евроопт»).

Instagram — здесь.

2. Шоколадные конфеты ручной работы

Шоколадные конфеты ручной работы. Для их создания используется качественный шоколад. Во время заказа вы можете сами выбрать начинку и дизайн на свой вкус. Это отличный подарок на любое торжество.

Телефон: +375 29 757 94 13.

Instagram — здесь.

3. Магазин женской одежды «Тиона»

Одежда с доставкой по всей Беларуси. Время работы — с 10:00 до 20:00.

Телефон: +375 33 665 60 44.

Адрес: г. Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1 в ТЦ «Европарк» (1-й этаж).

Instagram — здесь.

4. Цветы, букеты Kvetki

В продаже цветы, букеты. Оплатить покупку можно и онлайн. Работает доставка по городу. Торговые павильоны находятся на цветочном рынке — № 10, 11,13.