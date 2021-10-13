Министерство здравоохранения Беларуси разработало рекомендации для вакцинации против COVID-19 беременных и кормящих женщин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Решение о вакцинации беременная женщина принимает сама. Но только после того, как врач (акушер, гинеколог или терапевт женской консультации) предоставит полную информацию об особенностях течения заболевания, риске осложнений, о пользе и возможных осложнениях вакцинации.

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В связи с тем, что беременность — это фактор риска для тяжёлого течения инфекции COVID-19, вакцинацию беременным женщинам необходимо проводить на любом сроке беременности.

В первую очередь рекомендуют прививаться тем, кто работает в системе Минздрава, имеет ожирение, хронические заболевания лёгких, артериальную гипертензию, прегестационный сахарный диабет и другие тяжёлые соматические заболевания.

Беременные и те, кто кормит грудью, должны не иметь противопоказаний к вакцинации. Семейным парам, которые собираются завести детей, специалисты советуют привиться на этапе планирования беременности.