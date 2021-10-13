«Это даже не волна, это какое-то цунами». Врач рассказал о том, готовы ли медики справиться с наплывом ковид-пациентов

Четвёртая волна коронавируса, накрывающая Беларусь, станет серьёзным испытанием. Готовы ли медики справиться с наплывом ковид-пациентов сегодня? Хватает ли средств защиты? Как долго будет длиться этот пик? Всё это Onlíner обсудил с Игорем Гуцалюком, заведующим диагностическим отделением Городской клинической инфекционной больницы Минска.

«Волна непривитых»

— Четвёртая волна коронавируса — как бы вы описали её по своим ощущениям?

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— Я не буду сравнивать её с прошлыми волнами, это нечто абсолютно другое — по ощущениям, по количеству, по «качеству». Это даже не волна, это какое-то цунами.

Если раньше мы могли прогнозировать тяжесть течения болезни, группы риска и так далее, то сейчас пациенты стали гораздо более непредсказуемыми. Даже состояние здорового на первый взгляд человека, без факторов риска, сопутствующих болезней может ухудшиться так же, как и у человека, у которого эти факторы были. Плюс все стало гораздо быстрее. Раньше мы ждали критический период заболевания на восьмые-десятые сутки, теперь же он может наступить уже на пятый день — человек начинает прогрессивно ухудшаться, требовать прогрессивной терапии и кислородной поддержки. — А что с количеством заболевших?

— Судя по тому, что сейчас происходит в нашей больнице, болеющих много. Койки занимаются новыми пациентами уже через несколько часов после выписки предыдущих.

— Четвёртую волну называют «волной непривитых» — насколько это близко к истине?

— Вполне может быть, ведь в 99% случаев поступающие в больницу не были вакцинированы. Логично предположить, что если бы прошедших вакцинацию было значительно больше, то мы бы наблюдали ощутимо меньшие масштабы распространения болезни и тяжести её течения.

— Что говорят люди, попав в больницу? Почему они не вакцинировались?

— Не могу сказать, что все они были ковид-диссидентами. Скорее это были люди, напуганные какими-то эфемерными страшилками по поводу вакцины. Например, они опасались, что в ней содержатся микрочипы, или беспокоились о том, что после вакцинации иммунная система, наоборот, будет подавлена. На самом деле никто из лежащих в больнице не смог внятно объяснить, почему не вакцинировался.

— Были ли случаи, когда вам называли конкретные имена людей, пострадавших от вакцинации?

— В моей практике не было такого, чтобы кто-то из пациентов, его близкие или родственники имели какие-то прямые негативные последствия вакцинации. Максимум ссылались на слухи, что кому-то после вакцины стало хуже, но сказать, кому конкретно стало хуже, никто не смог.

Заболевшие помолодели

— Правда ли, что молодые стали болеть больше?

— Не столько больше, сколько тяжелее. Если раньше основной поток тяжёлых составляли люди в возрасте 60 лет и старше, то сейчас порог, при котором можно ожидать серьёзных проблем от коронавируса, опустился до 40+ лет.

— За прошлые волны медики достаточно чётко определили группы риска: возраст, большой вес, тяжелые хронические заболевания. Эти критерии опасности актуальны и сейчас?

— Вопрос непростой. Группы риска однозначно остаются теми же. Но эта волна характерна ещё и тем, что в ней мы видим только дельта-штамм. Он гораздо злее — в первую очередь из-за того, что тяжело спрогнозировать течение заболевания. Практически все больные (и молодые, и пожилые) переживают от недели до десяти дней высокую, изнуряющую температуру, доходящую до 39—40 градусов, которая плохо сбивается жаропонижающими. Из-за этого иногда трудно понять, это всё-таки вирус, присоединилась бактериальная инфекция или уже начинается цитокиновый шторм.

Также у пациентов стали чаще встречаться тяжелые внелегочные проявления ковида: поражения миокарда (миокардит), щитовидной железы (тиреотоксикоз), центральной нервной системы (делирий, энцефалит, инсульт), мышц (рабдомиолиз), что само по себе утяжеляет и без того непростое заболевание. — Можно ли сказать, что вероятность летального исхода в этой волне выше?

— Да, риски летального исхода на данном этапе эпидемии значительно увеличились. Также можно сказать, что у этого дельта-штамма намного выше заразность. Уже были проведены исследования, которые говорят, что один больной в инкубационном периоде может заразить до 15—20 человек, притом что раньше говорилось о 6—8 заражённых.

— Ходят слухи, что нынешние вакцины (как российская, так и китайская) уже не помогают от дельта-штамма. Так ли это?

— Действительно, можно говорить о некотором снижении эффективности, но оно не фатальное. Вакцина остается наиболее эффективным средством защиты. Тут надо отметить, что никакая вакцина, будь то европейская или одна из тех, которыми прививают у нас, не защищает от заболевания на сто процентов. Но при этом они одинаково эффективны в плане профилактики именно осложненного и тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

— Сколько в вашем отделении лежит вакцинированных людей?

— Практически ни одного. За последние две недели был только один вакцинированный пациент, у него была высокая температура. Но с температурой мы быстро справились, и уже через несколько дней он быстро пошел на поправку и был выписан домой без осложнений. Это ещё одно доказательство того, что вакцина не всегда защищает от ковида, но точно помогает организму эффективнее справляться с болезнью.

Вакцина — китайская или российская?

— С недавнего времени в Беларуси вновь ввели обязательное ношение масок. Но, судя по всему, далеко не все готовы их надевать. Как вы на это смотрите?

— У меня нет литературных выражений, чтобы в полной мере описать свои мысли и чувства по этому поводу. Больно смотреть на происходящее, ходя по улицам, магазинам, ездя в общественном транспорте. Я вижу беспечность людей и понимаю, что некоторые из них могут заплатить непомерно высокую цену за свою легкомысленность.

— Как показала себя китайская вакцина?

— Я не знаю ни об одном пациенте с побочными эффектами от этой вакцины. Могу сказать, что лично я привит как раз китайской вакциной Vero Cell. Выбрал конкретно её только потому, что предполагаю, что может появиться необходимость попасть на международную конференцию. Китайская вакцина имеет одобрение ВОЗ, и это позволит мне посещать другие страны. А так, если судить по научным исследованиям и моим наблюдениям, «Спутник V» более эффективен в предотвращении заражения, а вот защита от тяжёлых последствий в результате заражения у «Спутника V» и Vero Cell примерно одинаковая.

— На какой стадии четвёртой волны мы находимся? Когда будет пик?

— Мы уже сейчас работаем, задействовав практически все ресурсы (я могу говорить только о своей больнице). При этом волна нарастает. Предполагаю, что в таком непростом положении мы будем находиться достаточно долго, рост может продолжаться до нескольких месяцев.

— Что сейчас известно про постковидный синдром? Есть ли какие-то новые данные?

— Не буду утверждать однозначно, потому что не исследовал эту проблему в полной мере. Могу сказать, что был период, когда мое отделение не принимало ковидных пациентов, работая с обычными инфекциями. Каждую неделю у меня лежало по несколько человек, в анамнезе у которых была перенесённая коронавирусная инфекция в последние два-три месяца.

Постковидный синдром однозначно беспокоит пациентов. Я сталкивался с тем, что у некоторых из них температура до 37,5 держится постоянно на протяжении нескольких месяцев. Жить с такой температурой очень некомфортно. Они жаловались на слабость, «разбитость», определённые психологические трудности: отсутствие желаний, эмоций. Также после ковида регистрируется очень много депрессий, различных тревожных расстройств.

Но это лишь несколько из возможных неприятностей. Ковид сильно бьёт по психическому статусу человека. Сейчас, наблюдая пациентов с острым течением болезни, мы видим дебюты различных психотерапевтических или даже психиатрических проблем. Совсем обычными словами: человек начинает «сходить с ума», у него неадекватное поведение.

Пока трудно сказать, откуда здесь берется «психиатрия». Возможно, сказывается гипоксия. Но есть и такие случаи: психиатрические проблемы начинаются, когда сатурация у человека падает не сильно, он может абсолютно спокойно дышать сам. Эти пациенты требуют внимания, за ними надо пристально следить, потому они могут натворить бед — как с собой, так и с окружающими. Обычно таких пациентов сразу госпитализируют в реанимационное отделение.

Обеспечение больниц

— Насколько велика сейчас нагрузка у медиков?

— Работать крайне тяжело, потому что появилось намного больше малопрогнозируемых пациентов. Увеличилось количество тяжёлых случаев. К сожалению, некоторые подходы в терапии, хорошо показывавшие себя ранее, могут быть не так эффективны. Недорабатывающих врачей или среднего медперсонала нет. Большинство из тех, кого я знаю, работают на полторы ставки. — А как обстоят дела с обеспечением больниц?

— Если говорить о средствах индивидуальной защиты, проблем нет никаких — можно сказать, «завались». С кислородом тоже проблем нет, его подвозят исправно в срок и в нужном объеме. У нас в больнице, например, каждому, кто нуждается в кислороде, мы его сразу предоставляем. Что касается медикаментов, сейчас их значительно больше, чем было в первые волны. Сказать, что здесь есть серьёзные вопросы, я тоже не могу.

— Как считаете, нас могут ждать новые волны коронавируса?

— А почему нет? Нам бы с этой разобраться, потом о следующих будем думать. К сожалению, сейчас мы работаем, занимаясь в первую очередь «тушением пожара».

— Что может приблизить нас к победе над ковидом?

— На данный момент это вакцинация — только так. И пока мы говорим лишь о сдерживании волны, а не о победе над коронавирусом. И то я бы хотел увидеть ситуацию, когда в Беларуси будет привито хотя бы 70—80% населения. Это та ситуация, о которой с гордостью говорили в отдельных европейских странах, где сейчас всё равно вводится бустерная ревакцинация.