Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 14 октября. Обзор

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Читатели «ІК» купили для сельчанки велосипед

«Если насморк больше 10 дней — бегом к ЛОРу»

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Как «Нива-Холдинг» растит себе кадры

Першаму на Случчыне калгасу — 100 гадоў

В конце августа «Кур'ер» рассказал историю Светланы Любецкой, сторожа колхозного сада, которой не хватает для работы велосипеда. Буквально за месяц нашлись случчане, готовые помочь приобрести двухколёсный транспорт для Светланы. Рассказываем, как это было.Заболевания ЛОР-органов занимают примерно 40% во всей структуре заболеваемости населения. Самые частые — гайморит (воспаление гайморовой пазухи), синусит (воспаление слизистой оболочки околоносовых пазух), отит (воспалительный процесс в ухе), ларингит (воспалительный процесс в слизистых оболочках гортани). Николай Рукан, врач-отоларинголог с 33-летним стажем, ответил на вопросы о ЛОР-заболеваниях и их лечении.Нине Григорьевне Палазник 77 лет, 35 из них отдала образованию, школе, ученикам. Она рассказала «Кур'еру» о жизни, как поездилапо свету и была единственной учительницей в школе.У юных любанчан и их сверстников из соседних районов появилась ещё одна возможность получить востребованную на рынке труда профессию: совсем недавно Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей начал обучать новой специальности — «Технология машиностроения».

У гэтым годзе першаму на Случчыне калгасу споўнілася 100 гадоў. Прычым само сяльгаспрадпрыемства працуе да гэтага часу, у адрозненне ад васьмі дзясяткаў іншых слуцкіх калгасаў, рэарганізаваных у розныя гады. Гэта ААТ «Падлессе-2003», якое вядзе сваю гісторыю з далёкага 1921 года.

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По просьбам читателей «Кур'ера» публикуем памятку.