Вечная память моему учителю, доктору искусствоведения Инне Дмитриевне Назиной

На 84-м году ушла из жизни выдающийся белорусский учёный, этномузыковед и мой наставник Инна Дмитриевна Назина (подробно — на сайте БГАМ).

Инна Дмитриевна пригласила меня, выпускницу этого вуза по классу цимбал, в свой класс в 2003 году, прочитав в одной из газет мою статью «Звони мой колокол, звони». Сразу предложила: «А не хотели бы вы заняться научной работой? Белорусской кампанологией — наукой о колоколах. Вам нужно поступать в аспирантуру!» Я тогда удивилась, порадовалась, но ответила: «Если Владыко Филарет благословит, тогда да, ведь это богослужебный инструмент, а нужны экспедиции по храмам Беларуси, чтобы описывать сохранившиеся колокола, записывать рассказы старых звонарей». К Владыке я попала…

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