«Вызвало у меня большой восторг». В Слуцке прошло бесплатное занятие по восточным танцам для читательниц «Кур'ера»

Случчанка Ольга Соловей провела бесплатное занятие по восточным танцам для читательниц газеты «Кур'ер». Оно состоялось в субботу, 9 октября, в студии йоги «Маленькая Будда». Это уже третье подобное мероприятие.

Себя в восточных танцах попробовали пять случчанок. Одна из них в конце занятия сказала: «Я давно ждала в Слуцке появления восточных танцев. И очень рада, что попала сюда. Ольга — просто супер, молодец. Восточные танцы — это огромная польза для здоровья, хорошего настроения. Занятие вызвало у меня большой восторг».

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Сама Ольга благодарна газете «Кур'ер» за организацию этого занятия. По её словам, она почувствовала отклик от девушек и поняла, что занятие оказалось полезным для случчанок.

Напомним, что Ольга Соловей с 2020-го изучает технику восточного танца у международных профессионалов Санкт-Петербурга, Турции.

Ранее мы провели две практики йоги для читательниц газеты. Посмотреть, как они прошли, можно здесь и здесь.