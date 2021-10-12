Сейчас во многих школах и детсадах на различные нужды родители сдают деньги. Некоторые этим возмущены, а некоторые, наоборот, очень даже за. А вот в Минобре говорят, что это в принципе запрещено. По этому поводу «Кур'ер» узнал мнение у жителей Слуцка.

РАНЕЕ. Буквально неделю назад Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь, рассказал о своём отношении к сбору денег на допуслуги, которые школа собирает с родителей, и к подаркам для учителей. «Школа не должна и не имеет права собирать какие-либо деньги с родителей», — сказал он.

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«Я абсолютно не против и даже за»

Татьяна, 28 лет. Её сын учится в младших классах, а дочь ходит в старшую группу в детский сад: «В школе два раза в год мы сдаём по 1-й базовой величине (сейчас это 29 рублей). Первая идёт на нужды класса, например, мебель или необходимое техническое оборудование. Второй взнос поступает в фонд самой школы.

Я абсолютно не против и даже за. У детей в классе, да и во всей школе всё есть. Всегда чисто и аккуратно. Думаю, сдать раз в полгода такую сумму — это совсем немного в наше время.

В детском же саду нас вообще не просят сдавать деньги или что-то приобретать самостоятельно. Максимум родительский комитет может предложить скинуться на игрушки по 3 рубля в месяц. У детей это суперрасходный материал, и с этим никто не спорит. Также в начале учебного года мы закупили пособие для занятий.

Ни в школе, ни в детсаду никого не принуждают сдавать деньги. Это сугубо желание родителей, которые хотят обеспечить ребёнка всем необходимым.

Да, может, и хочется, чтобы это всё финансировало государство. Но раз так не выходит, я сама сделаю это для своих детей. Хватит и того, что младшие классы питаются бесплатно. А раз в пятилетку, грубо говоря, я в состоянии сдать деньги.

К родителям, которые не делают этого из-за финансовых трудностей, отношусь без осуждения. А к тем, кто не делает это принципиально, — с непониманием".

«Зато мой ребёнок чистый и с игрушкой в руках»

Виктория, 23 года. Её дочь ходит в младшую группу детсада: «За полтора года, что моя дочь ходит в детский сад, меня ни разу не просил сдать деньги воспитатель. И малейшего намёка на это не было.

Конкретно у нас деньги собирает родительский комитет, который мы сами и организовали. Примерно раз в полгода я сдаю по 30−40 рублей. Считаю, что это не просто нормально, а даже отлично!

Эти деньги идут, например, на организацию детских праздников, элементарно на покупку тех же шариков, на подарки воспитателю или няне. Кроме того, за эти средства покупаются туалетная бумага, влажные салфетки, какие-то моющие, игрушки, книжки, что-то на площадку на улице и тому подобное.

Некоторые знакомые мне рассказывали, что с них тянут и тянут деньги в саду. У нас такого нет. Я сдала какую-то сумму и знаю, что мой ребёнок чистый и с игрушкой в руках".

«Я за честный подход»

Борис, 45 лет. Его сын учится в средних классах: «Я за честный подход. Постараюсь объяснить доходчиво.

Когда говорят, что надо сдать деньги, и хорошо объясняют, почему и для чего, то никогда не возражаю и всегда «подчиняюсь». Но если смотреть на это явление в целом, то я против таких сборов.

Во-первых, такие сборы — это цинично. Нас убеждают, что всё бесплатно, мы тут цветём и пахнем, а реальность говорит об обратном. То есть это явление лично для меня непатриотично.

Во-вторых, суммы сборов могут отличаться и по-разному бить по бюджету семей. Я видел многих мам и пап на родительских собраниях, для которых очередные 20 рублей на что-нибудь — это накладно.

Третье. Всё это как бы добровольно: хочу — сдаю, не хочу — не сдаю. Но когда есть страх последствий… Я бы даже сказал, когда людей ставят в условие страха последствий, что будет, если он не сдаст, то это тоже неправильно…

Отдельно скажу про случаи из разряда «ваши дети разломали стулья, нужны новые». Есть чиновник, который закупает мебель. Так вот он пусть закупает «антивандальные» стулья, потому что это дети. Есть ещё и завхозы, которые должны ремонтировать мебель. А если кто-то сознательно что-то разбил или повредил, так пусть родители ребёнка за это отвечают. Надо, в конце концов, смириться с тем, что у любой вещи есть срок износа, и учитывать это при планировании бюджета. Или не врите и скажите честно: «Мы нищие. Образование у нас частично платное». И мы будем жить с этой реальностью и не возмущаться".