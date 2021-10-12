В Беларуси проиндексировали минимальную зарплату и пособие по безработице

В Беларуси проиндексировали за сентябрь минимальную зарплату и пособие по безработице, сообщают в Минтруда. Это сделали из-за высоких темпов роста цен на товары и платные услуги.

По закону индексации подлежит не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 283,43 рубля (100% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации).

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В Минтруда поясняют: поскольку инфляция в сентябре превысила пятипроцентный порог к январю, то минимальную зарплату за прошлый месяц проиндексируют. Размер минимальной зарплаты с учётом её индексации за сентябрь составил 417 рублей 86 копеек.

За сентябрь также проиндексируют пособия по безработице, стипендии на время профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

Также проиндексировали денежные доходы, которые зависят от размера базовой величины, в том числе зарплаты бюджетников.

Отметим, что по данным Нацбанка, годовая инфляция в сентябре в Беларуси достигла 10,2%.

СПРАВКА. Индексация доходов населения — полное или частичное возмещение потерь в доходах, вызванных ростом цен на потребительские товары и услуги. Индексация заработной платы — это её повышение с учётом уровня инфляции.