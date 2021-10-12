Проверить, есть ли дефицит сахара на заводе в Слуцке, приезжал телеканал ОНТ. Видео

Телеканал ОНТ посетил Слуцкий сахарорафинадный завод, чтобы узнать, правда ли есть дефицит сахара и почему его до сих пор покупают больше, чем обычно.

Виталий Марковец, заместитель директора Слуцкого сахарорафинадного комбината, рассказал корреспонденту ОНТ, что в год повышенный спрос на сахар бывает несколько раз: когда закатывают берёзовый сок, а летом — когда появляются ягоды.

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Белорусская торговля в сутки потребляет около 300 тонн. Суммарная мощность производства — 290 тонн в сутки сахара фасованного. Почему был такой спрос на сахар, непонятно, потому что это было не в сезон. Старожилы говорят, что в сентябре-октябре не наблюдали такого много лет.



По словам корреспондента ОНТ, Слуцкий завод в спокойном режиме способен обеспечить сахаром всю Беларусь. Сейчас склады не забиты под завязку. Это нормально, ведь полным ходом идёт переработка нового урожая. В сезон завод работает круглосуточно.

— Можем предположить, что в следующие месяцы спрос будет ниже, чем обычно. Если снизится спрос, будет предложено на внешние рынки, — сказал Виталий Марковец.