«Никто никого не обгонял и никуда после этого не убегал». Участник ДТП про аварию в Солигорске возле магазина «Кристалл»

На выходных в рубрику «Кур'ера» «Народные новости» написал житель Солигорска, который стал очевидцем аварии в районе магазина «Кристалл». Свои наблюдения он назвал счастливым случаем. На публикацию отреагировал сам участник ДТП. Он прислал в редакцию сообщение, в котором изложил свою версию событий.

«Никто никого там не обгонял, катился на малой скорости, никуда после этого я не убегал, — написал в сообщении солигорчанин. — Поговорили с водителем и ушли на обочину, чтобы не стоять на проезжей части. А по статье сложилось впечатление, мало того, что я обгонял, а там нельзя, следовательно, нарушил правила, так после этого ещё и убежал…

Мне уже многие пишут, что я там вытворял. Хотя по факту на дороге веду себя аккуратно, не нарушаю, что, кстати, и обуславливает отсутствие травм и повреждения минимальны, так как скорость была очень мала".

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РАНЕЕ. Житель Солигорска про счастливый случай в районе магазина «Кристалл»