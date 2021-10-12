«Я говорила им, что хочу жить…» Читательница «Кур'ера» благодарит врачей ковидной реанимации Слуцкой ЦРБ

С 19 по 27 сентября я лежала в ковидной реанимации. У меня было высокое поражение лёгких — 70%. В самые тяжёлые дни я была в полузабытьи и плохо их помню. А когда пришла в себя, то врачи мне сказали: «Молодец, боевичка, дыши!»

Благодарю всех, кто работает в этом отделении: врачей, медсестёр, санитарок. Особая благодарность врачам, которые меня лечили в реанимации. Вы не представляете, какие там люди, как они на износ работают. По ним видно, по глазам, что они сами не успевают отдыхать. Но бегут на помощь любому. На обходе очень внимательны. Не знаю, откуда у них берутся силы, это неимоверный труд. Каждый день, рискуя собой, рискуя своими семьями, они спасают людей.

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Люди не просто делают свою работу на высоком профессиональном уровне, но и по-человечески сочувствуют, сопереживают. Я им очень верила. Что бы они мне ни говорили делать, всё исполняла. Не капризничала, не хандрила. Говорила им, что хочу жить, быть с детьми, с мужем. Они не то что старались, они сделали невозможное.

Не знаю всех медиков по именам, они все в защитных костюмах, но я очень-очень им благодарна!