Жительница Слуцка пожаловалась, что стадион школы № 6 не освещён. Оказалось, там сломался прожектор

В рубрику «Кур'ера» «Народные новости» написала читательница Ольга Львовна. Она пожаловалась, что на стадионе СШ № 6 в Слуцке нет освещения, а в темноте собираются сомнительные компании. Мы обратились за комментариями к руководству школы и в милицию.

Что пишет случчанка

«Добрый день, — пишет Ольга Львовна. — Вечером от СШ № 6 к жилому сектору мимо школьного стадиона и взрослому жутковато проходить, так как совсем нет освещения. Не говоря уже о детворе, возвращающейся из школы со второй смены и кружков. Ведь не всегда их могут сопроводить взрослые. Вход в школу освещён, и ещё есть пару лампочек сбоку здания — и всё.

А вечером я с детьми захотела пробежаться по стадиону, позаниматься на свежем воздухе, так там же жутко находиться из-за собирающихся в темноте сомнительных компаний. Они там матерятся, распивают спиртное, мусорят, всё это видно поутру. Можно как-то решить проблему с освещением стадиона СШ № 6? Обезопасить людей в вечернее время и дать возможность заниматься спортом молодёжи и взрослым? Особенно в период пандемии, когда в закрытых помещениях это небезопасно.

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Помогите обратить внимание на эту проблему. Я думаю, меня многие поддержат, проживающие в этом районе и не только. Спасибо".

Что сказали в школе

, директор средней школы № 6, рассказал «Кур'еру», что, который освещал стадион, и сейчас учреждение закупает новый. Он будет размещаться на углу снаружи спортзала.

Касательно прохода через стадион Пётр Афанасьевич сказал, что через территорию школы вообще не нужно ходить, как через проходной двор, потому что это всё-таки учреждение образования.

Что сказали в милиции

, заместитель начальника Слуцкого РОВД — начальник милиции общественной безопасности, сказал «Кур'еру», что такая проблема действительно есть: на стадионе в тёмное время суток собираются компании молодёжи.

«Мы этим занимаемся, — сказал замначальника РОВД. — К ответственности периодически привлекаются эти компании. Там проходит маршрут ППС. Выпивающие задерживаются, доставляются в вытрезвитель.

Хотелось бы обратиться к гражданам. Они знают об этой проблеме, видят её, но никто не звонит в милицию. Если человек видит правонарушение, его гражданская обязанность — сообщить об этом по телефону 102. Мы отреагируем".