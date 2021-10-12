Число заболевших COVID-19 в Слуцком районе растёт ежедневно

В Слуцком районе складывается непростая ситуация по коронавирусу — каждый день растёт заболеваемость COVID-19. Говорить о спаде или выходе на плато пока рано. Об этом сообщает «Слуцкі край».

Медики настоятельно рекомендуют жителям соблюдать респираторный этикет, гигиену рук, социальное дистанцирование, избегать мест массового скопления людей, а также прививаться.

В ТЕМУ. На уровне республики прорабатывается введение ответственности физлиц за нарушение мер по предупреждению распространения коронавируса. Это коснётся тех, кто не соблюдает социальное дистанцирование, игнорирует ношение масок, рекомендации по применению антисептиков и др. Об этом сообщила Светлана Нечай, главный государственный санитарный врач Могилёвской области, которая принимала участие в заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

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Напомним, что с 9 октября ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах в Беларуси стало обязательным для всех. На прошедших выходных в Слуцке специалисты санслужбы работали в городских автобусах и не только.