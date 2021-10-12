Госконтроль выяснил, что в отдельных аптеках Слуцка цена на анальгин была завышена на 17,7%

Чиновники снова прошлись по аптекам, в которых проверили цены. В некоторых из них нашли нарушения, ценники превышали установленный «потолок». Об этом сообщается на сайте Госконтроля. Специалисты КГК, МАРТ, а также организаций Минздрава и профсоюзы зашли более чем в 200 аптек в Минской области.

«В Минской области в 2021 году проанализирована ситуация в более чем 200 аптеках, принадлежащих 30 аптечным сетям, а также в 2 оптовых сетях, — рассказывают в КГК. — Превышение допустимого роста цен на лекарства установлено в 39 аптеках 9 аптечных сетей, отсутствие в продаже обязательных к наличию лекарственных препаратов первой необходимости — в 21 аптеке 8 аптечных сетей».

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Среди лекарств, рост цен на которые превышал допустимый уровень, оказались в том числе анальгин, парацетамол, омепрозол, аспикард, лизиноприл, ангримакс, грипполек, арпетол, ксилин, диклофенак, алюгель.

В КГК приводят пример, что в отдельных аптеках Слуцка цена на анальгин была завышена на 17,7%, на грипполек — на 17,6%, на лансазол — на 18,3%. А в аптеке Солигорска допустимые цены были превышены на аспикард (на 11,8%), ангримакс (на 6,6%) и некоторые другие позиции.

«По итогам мониторинга цены на лекарства откорректированы и приведены в соответствие с законодательством, — уточняют в КГК. — В последнее время наблюдается сокращение количества выявляемых нарушений в аптечной сети Минской области. Так, если в марте этого года превышения допустимых цен установлены в 18 аптеках региона, то в августе — только в одной».

В КГК обещают и дальше устраивать такие проверки аптек.