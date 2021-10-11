Читатели «Кур'ера» любят жареные яйца и гречку. Итоги опросов

8 октября отмечался Международный день яйца, а 10-го — Международный день каши. По этому поводу «Кур'ер» спросил у своих читателей в соцсетях, в каком виде они больше любят есть яйца и какую кашу предпочитают. В опросах поучаствовал 451 человек.

Опросы на странице «Кур'ера» во «ВКонтакте»

Опрос в «Слуцкой Телеге»