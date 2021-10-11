Случчанин Михаил Бабешко вместе с женой и семьёй сына занимается фермерским хозяйством в деревне Хиноловка. Они разводят овец, фазанов, павлинов и другую живность. А в свободное время отец семейства обустраивает территорию. Невестка Ольга рассказала «Кур'еру», как и из чего Михаил мастерит затейливые изделия и почему клиенты фермеров ходят по участку как на экскурсии.

Михаил Бабешко всегда любил мастерить. В молодости даже мебель для дома делал своими руками. Все работы, которые украшают сейчас территорию хозяйства, трудно перечислить. Это и декоративный забор вокруг участка, и баня, и клетки для птицы, и мангал, и домик-колодец, и теремок, и многое другое.

«А это секретик!»

«Свои работы Михаил придумывает сам. Сначала начертит, спроектирует, а потом мастерит. «Мы ходим вокруг, спрашиваем, что же это будет? — рассказывает невестка Ольга. — Он отвечает: «А это секретик!». Когда делал пушку, мы сначала не могли понять, для чего колёса, что задумал. Чтобы сделать шмеля, пришлось ловить настоящего и использовать как живую натуру. А фигуру человека из дерева замыслил как символ гостеприимства и наряд ему придумал. Первое время, пока не привыкли, мы его даже побаивались».

Талант и терпение

Времени на работы уходит немало. Пушку, например, Михаил делал в течение трёх недель. Это с учётом того, что не каждый день и не весь день шла работа над ней. На беседку ушло целое лето. Не каждому дано столько терпения. Например, зелёные лепесточки в беседке — отдельная история. Каждый надо было отшлифовать, вырезать. Зелёный цвет — это поликарбонат. Хотя все думают, что стекло.

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Безотходное производство

Основной материал для поделок — дерево. В хозяйстве всегда что-то строится, переделывается, ремонтируется. Из материалов всегда что-то остаётся. Иногда Михаил берёт материал в лесу. Лаки, краски, пропитки покупаются специально. Инструменты исполь­зует стандартные: деревообрабатывающий станок, шлифовальная машинка, стамески и другие.

Среди главных помощников — внук

Внуку Глебу 8 лет. Они с дедом — друзья-товарищи. Глеб сам захотел, чтобы про дедушкин талант узнали, попросил маму написать о дедушке в редакцию газеты.

Глеб — главный помощник и вдохнови­тель Михаила. С ним дедушка думает, фантазирует, посвящает его в свои секреты. Они вместе гуляют по лесу, выбирают материалы для будущих работ.

Гости попадают на экскурсию

«Люди приезжают к нам по фермерским вопросам, а попадают на маленькую экскурсию, — говорит Ольга. — Интересуются, хвалят мастера».

Планов у Михаила много, но их все не так просто осуществить, поэтому реализовываются постепенно.

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