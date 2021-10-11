Читатели «Кур'ера» подарили велосипед сторожу колхозного сада под Слуцком. Рассказываем, как это было

В конце августа «Кур'ер» рассказал историю Светланы Любецкой, сторожа колхозного сада, которой не хватает для работы велосипеда. Буквально за месяц нашлись случчане, готовые помочь приобрести двухколёсный транспорт для Светланы. Рассказываем, как это было.

Светлана Любецкая работает сторожем в саду рядом с деревней Уланово. Ей важно, чтобы сад, урожай и имущество сельхозпредприятия были в сохранности. Для этого во время рабочего дня сторож обходит сад, в том числе и по периметру. Так как он большой — по площади 63 гектара, — обход занимает примерно полтора часа.

До этой недели Светлана делала это пешком или на велосипеде, который заимствовала у мамы. Но теперь она делает объезд на собственном велосипеде «Аист», который ей подарили неравнодушные случчане.

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Отклик случчан на интервью

После выхода в газете и на сайте заметки про Светлану в редакцию обратился 27-летний случчанин Алексей Казючиц, который сейчас живёт в Дании. Он передал 100 рублей на велосипед. В беседе с корреспондентом «Кур'ера» Алексей сказал, что его зацепила публикация и он понимает, что это тяжёлая ситуация, когда человек теряет работу и вынужден потом трудиться в сложных условиях. И парень решил помочь Светлане.

«Просто я такой человек — люблю помогать людям. Считаю, если ты можешь что-то сделать, если это идёт не в ущерб тебе, то лучше помочь, чем оставить как есть», — сказал Алексей.

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К этому благотворительному делу подключилась слуцкая компания «Анализ и Дизайн ИТ».

Местные «айтишники» с удовольствием участвовали в нашей новогодней акции «Письмо Деду Морозу», регулярно передавали в редакцию крышки для акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» и участвовали в других благотворительных проектах «Кур'ера». Светлана Чуйкова, учредитель и технический директор компании «Анализ и Дизайн ИТ», сказала: «Почему бы не помочь хорошему человеку, чтобы ему работалось хорошо». Стоит отметить, что ранее в своём интервью «Кур'еру» Светлана говорила, что для неё самой важен психологический комфорт сотрудников. Она уверена, что между комфортом работника и результатами его труда есть прямая связь.

В итоге компания «Анализ и Дизайн ИТ» приобрела Светлане Любецкой велосипед, в том числе с участием 100 рублей Алексея Казючица.

Вручение велосипеда

Видео: Глеб Рулёв, Беседовал: Александр Бранкевич

Светлане мы сообщили заранее, что для неё купили подарок. В назначенный день и час сторож встречала нас при наряде.

«Мы же в деревне ходим по-простому, а сегодня я уже приготовилась. Пока шла на работу, у меня спрашивали, куда я так нарядилась. А я отвечала, что за велосипедом, что мне его дарят. Люди были удивлены: „Да ты что?“, — рассказала Светлана. — Я счастлива. Я в шоке, понимаете, что люди отозвались и решили помочь. Хотя я ни о чём не просила». Вручение проходило в пятницу, 8 октября. Когда Светлана Любецкая увидела свой велосипед, расплакалась. Позже она сказала, что готовилась, но всё равно слёз сдержать не смогла и от души поблагодарила всех за помощь и неравнодушие.